В школах Астаны сократили уроки из-за ухудшения погоды

В столичных школах сократили длительность уроков в связи с резким усилением ветра, сообщает Kazpravda.kz
Уроки второй смены пришлось сократить из-за непогоды, внесшей коррективы в учебный процесс.
«6 ноября в связи с ухудшением погодных условий (увеличением скорости ветра до 30 м/с) со второго урока второй смены уроки будут сокращены до 30 минут. Классным руководителям необходимо оповестить родителей о том, что учащихся будут отпускать только в сопровождении взрослых», – объявили в Управлении образования Астаны.
В связи с усилением ветра столичные спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности.
По данным РГП «Казгидромет», 6-7 ноября в Астане ожидается сильный ветер. Синоптики прогнозируют ветер юго-западный с порывами 23-28 м/с, порой до 30 м/с.