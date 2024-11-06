В школах Астаны сократили уроки из-за ухудшения погоды

Уроки второй смены пришлось сократить из-за непогоды, внесшей коррективы в учебный процесс.

«6 ноября в связи с ухудшением погодных условий (увеличением скорости ветра до 30 м/с) со второго урока второй смены уроки будут сокращены до 30 минут. Классным руководителям необходимо оповестить родителей о том, что учащихся будут отпускать только в сопровождении взрослых», – объявили в Управлении образования Астаны.