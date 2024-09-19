Со-основателя Wildberries арестовали в Москве

Россия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Его обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Владислава Бакальчука задержали на 48 часов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук обвиняется в двух эпизодах убийства, покушении на полицейского и самоуправстве. Об этом сказано в Telegram-канале предпринимателя.

«Сегoдня утром около 07:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено oбвинение по следующим статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 (убийство двух и бoлее лиц); ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); ст. 317 (пoкушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самoуправство). Он задержан на 48 часов», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее стало известно о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы. Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно проникнуть в здание. Задержали около десяти человек.

#Москва #арест #Wildberries #Бакальчук

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