Стрельба произошла у входа в офис Wildberries в центре Москвы

Задержали около десяти человек

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно проникнуть в здание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Около офиса компании Wildberries в центре Москвы произошел конфликт, есть задержанные, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Сейчас задержаны порядка десяти человек, остальные обстоятельства выясняются», — добавил собеседник агентства.

Как сообщали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно проникнуть в здание. Подчеркивалось, что никаких встреч с ним или его представителями запланировано не было.

Татьяна Бакальчук прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале. Произошедшее она назвала неудачной попыткой рейдерского захвата.

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», — говорится в публикации.

Бакальчук обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и сделать итоги расследования публичными.