Софья Самоделкина выступит на республиканском чемпионате в Караганде

17-летняя лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию готовится удивить фанатов интересной конкурсной программой, сообщает Kazpravda.kz
Девушка продолжает тренировки в Калифорнии у американского тренера Рафаэля Арутуняна. После прохождения стажировки 14 и 15 декабря Софья Самоделкина поборется за призовые места на турнире в Караганде.
Болельщики предполагают, что фигуристка в данное время готовит яркий номер под национальную и современную казахстанскую музыку.
Спортсмены представят короткую программу 14 декабря, а на следующий день ожидается произвольная программа.
Напомним, представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина завоевала серебряную медаль на международном турнире Tallinn Trophy в Эстонии.
Также ранее стало известно, что 17-летняя спортсменка недавно выиграла «серебро» на Мемориале Дениса Тена. За короткий срок девушка выступила на нескольких турнирах под казахстанским флагом.
Новым наставником сменившей спортивное гражданство экс-российской фигуристки стал известный американский тренер Рафаэль Арутюнян. В интервью сайту sports.ru американский тренер поделился мнением о дальнейшей карьере молодой казахстанской фигуристки, побывавшей у него на стажировке в США.