Софья Самоделкина выступит на республиканском чемпионате в Караганде

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

17-летняя лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию готовится удивить фанатов интересной конкурсной программой, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: instagram.com/team_samodelkina/

Девушка продолжает тренировки в Калифорнии у американского тренера Рафаэля Арутуняна. После прохождения стажировки 14 и 15 декабря Софья Самоделкина поборется за призовые места на турнире в Караганде. 

Болельщики предполагают, что фигуристка в данное время готовит яркий номер под национальную и современную казахстанскую музыку.

Спортсмены представят короткую программу 14 декабря, а на следующий день ожидается произвольная программа.

Напомним, представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина завоевала серебряную медаль на международном турнире Tallinn Trophy в Эстонии.

Также ранее стало известно, что 17-летняя спортсменка недавно выиграла «серебро» на Мемориале Дениса Тена. За короткий срок девушка выступила на нескольких турнирах под казахстанским флагом. 

Новым наставником сменившей спортивное гражданство экс-российской фигуристки стал известный американский тренер Рафаэль Арутюнян. В интервью сайту sports.ru американский тренер поделился мнением о дальнейшей карьере молодой казахстанской фигуристки, побывавшей у него на стажировке в США.

 

#турнир #Караганда #фигурное катание #Софья Самоделкина

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