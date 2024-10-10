Фигуристка Софья Самоделкина поедет тренироваться в США

Фото: instagram.com/sofyasamodelkina

17-летняя спортсменка недавно завоевала второе место на Мемориале Дениса Тена. За короткий срок девушка выступила на нескольких турнирах под казахстанским флагом. Теперь она планирует бороться за призовые места под руководством Рафаэля Арутюняна.

«Это совместное решение, предложенное Казахстаном. Я очень хотела тренироваться за границей, и Казахстан эту идею тоже предложил. Когда они выступили с таким предложением, я стала думать о зарубежных специалистах, смотреть результаты учеников тренеров. С самого детства я слышала очень много хорошего о Рафаэле Владимировиче. К тому же он тренировал олимпийского чемпион Нейтана Чена, сейчас работает с Ильей Малининым, который взрывает фигурное катание. Решила, что хочу попробовать у него. Озвучила свое решение. Мне сказали, что это очень непросто, но попробуют с ним поговорить. С того момента я жила этой возможностью», – аргументировала она в интервью olympics.com.

Напомним, в прошлом году стало известно, что медалистка юниорской серии гран-при Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана.

Недавно в соцсетях девушка объявила о том, что официальном вошла в состав сборной Казахстана. В июле она впервые выступила на летнем чемпионате Казахстана, где заняла первое место.

Новоиспеченная казахстанская фигуристка поймала букет невесты на свадебном торжестве Александры Трусовой и Макара Игнатова.

Подробнее о том, что 17-летняя спортсменка решила поддержать хоккейный клуб «Барыс» можно прочитать здесь.