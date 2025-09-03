Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан совершено в городе Ереван 15 апреля 2024 года.

Соглашением предусматривается наделение граждан государств Сторон правом въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и пребывать на территории государства другой Стороны сроком до 90 суток со дня пересечения государственной границы государства въезда по одному из действующих документов, указанных в Соглашении.

Ратификация Соглашения предусматривает создание благоприятных условий для пребывания граждан государств Сторон.