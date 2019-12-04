С докладом на эту тему выступил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев. Спикер сделал акцент на том, что начиная с 2007 года многие экологические нормы успели устареть, что и стало главным поводом для разработки нового законопроекта и внедрения новых правовых институтов, основанных на успешном мировом опыте. В соответствии со стандартами действующего законодательства стран ОЭСР, к примеру, предлагается использование принципа «загрязнитель платит».

– Это международный опыт, предполагающий отказ от тотального экологического регулирования, – пояснил министр. – Вместо этого разумнее будет сфокусироваться на крупнейших предприятиях-загряз­нителях. Что касается действующего отечественного законодательства, требование о прохождении процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) сегодня применяется практически ко всем природопользователям, вне зависимости от уровня их воздействия на окружающую среду. Подобный подход видится малоэффективным и нецелесообразным.

Как отметил Магзум Мирзагалиев, разработчики законопроекта сочли необходимым сконцентрировать основное внимание на действительно экологически опасных объектах, что позволит повысить качество ОВОС. В соответствии с требованиями Орхусской конвенции в новом кодексе предлагается расширить также участие общественности на всех этапах принятия решений по вопросам, затра­гивающим интересы охраны окружающей среды и устойчивого развития страны. В связи с чем, к примеру, усиливаются права и обязанности некоммерческих организаций, в том числе в проведении собственного экологического мониторинга.

Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева также прокомментировала ряд новшеств законопроекта. Хорошей новостью, на ее взгляд, стало решение упростить процесс предоставления информации для ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ). Одна из рекомендаций эксперта касалась проведения на регулярной основе обучающих семинаров и тренингов по вопросам экологии для представителей НПО, госслужащих и бизнес-структур.

В ходе заседания комиссии, в котором приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, международных и неправительственных организаций, бизнес-структур, адвокатуры, были также обсуждены предложения и рекомендации институтов гражданского общества в контексте принципа «слышащего государства».