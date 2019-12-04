​Согласно Орхусской конвенции

953
Светлана Абенова

С докладом на эту тему выступил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев. Спикер сделал акцент на том, что начиная с 2007 года многие экологические нормы успели устареть, что и стало главным поводом для разработки нового законопроекта и внедрения новых правовых институтов, основанных на успешном мировом опыте. В соответствии со стандартами действующего законодательства стран ОЭСР, к примеру, предлагается использование принципа «загрязнитель платит».

– Это международный опыт, предполагающий отказ от тотального экологического регулирования, – пояснил министр. – Вместо этого разумнее будет сфокусироваться на крупнейших предприятиях-загряз­нителях. Что касается действующего отечественного законодательства, требование о прохождении процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) сегодня применяется практически ко всем природопользователям, вне зависимости от уровня их воздействия на окружающую среду. Подобный подход видится малоэффективным и нецелесообразным.

Как отметил Магзум Мирзагалиев, разработчики законопроекта сочли необходимым сконцентрировать основное внимание на действительно экологически опасных объектах, что позволит повысить качество ОВОС. В соответствии с требованиями Орхусской конвенции в новом кодексе предлагается расширить также участие общественности на всех этапах принятия решений по вопросам, затра­гивающим интересы охраны окружающей среды и устойчивого развития страны. В связи с чем, к примеру, усиливаются права и обязанности некоммерческих организаций, в том числе в проведении собственного экологического мониторинга.

Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева также прокомментировала ряд новшеств законопроекта. Хорошей новостью, на ее взгляд, стало решение упростить процесс предоставления информации для ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ). Одна из рекомендаций эксперта касалась проведения на регулярной основе обучающих семинаров и тренингов по вопросам экологии для представителей НПО, госслужащих и бизнес-структур.

В ходе заседания комиссии, в котором приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, международных и неправительственных организаций, бизнес-структур, адвокатуры, были также обсуждены предложения и рекомендации институтов гражданского общества в контексте принципа «слышащего государства». 

Популярное

Все
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Музыкальные шедевры Моцарта и Дворжака прозвучали в «Астана Опере»
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Климат и углеродные рынки
Трагедия в одном подъезде
Призраки сада и тень «Авроры»
Диалог о будущем
Правовая определенность – гарантия финансовой стабильности
Благодаря глубокой переработке
Траектория сильных: испытание духа и воли
Создание условий для свободного волеизъявления
Восемьдесят лет в ритме футбола
Пешком по Европе
Имена, которые нас выбирают
Элитный статус и старт в Индиан-Уэллсе
Все мы немного Панч
Эмоция в каждом флаконе
За удовольствие нужно платить
Повелительница ароматов
Мотивирующие уроки для европейцев
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
От диалога – к конкретным проектам
Дроны выявляют нарушителей
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]