Сохранить и жизнь, и почку

Мастер-класс для коллег провел Талгат Курманов, PhD, онкоуролог, хирург, старший ординатор сектора онкоурологии Национального научного онкологического центра города Астаны.

– Вместе с моим коллегой Нуржаном Кайшеновым, заведующим урологическим отделением медцентра «Жезказган», мы произвели малоинвазивное оперативное лечение, которое называется лапароскопическая парциальная резекция при новообразовании почек, – сообщил Талгат Курманов, добавив, что дальнейшее лечение и реабилитация прооперированного пациента зависят от результатов гистологического исследования удаленного ново­образования.

Такие операции уже десять лет проводятся в Казахстане. В Жезказгане подобное оперативное вмешательство сделали впервые, однако врачи рассчитывают, что со временем такая услуга будет доступна улытаусцам на постоянной основе.

По словам Талгата Курманова, еще несколько лет назад при подобных нозологиях удалялась вся почка. Что неудивительно, ведь в первую очередь задача врача – спасти жизнь пациента. Сегодня же медики уделяют серьезное внимание и качеству жизни пациента после операции. По словам онкоуролога, оперативное лечение прошло успешно благодаря профессионализму коллег.

Он отметил также прекрасное современное оснащение медцентра «Жезказган», где проработал когда-то более пяти лет. По словам Талгата Курманова, клиника областного центра по всем позициям не уступает столичным крупным медцентрам. Он рассказал и о сотрудничестве ННОЦ Астаны с коллегами из Жезказгана.

Врачи озабочены высоким уровнем заболеваемости онкологией в регио­не. Летом прошлого года хирурги, онкологи и профессоры ННОЦ уже приезжали в Жезказган для консультаций населению. Сотрудничество продолжается – малоинвазивная операция на почке, один из его этапов. Пока рано говорить о проведении на постоянной основе лапароскопических парциальных резекций при новообразовании почек. Данная процедура требует наработки опыта. Талгат Курманов заверил, что столичные онкологи готовы проводить мастер-классы, делать совместные операции или подготовить менторскую программу.

Пока же онколог-уролог обратил внимание на большое количество запущенных онкозаболеваний в регионе, хотя на сегодняшний день область Улытау имеет необходимые возможности для выявления рака на ранних стадиях. Существуют три обязательных скрининга, проводимых бесплатно по линии государст­венного объема медицинской помощи – рак шейки матки, молочной железы и колоректальный рак. Но злокачественные новообразования мочеполовой системы у мужчин и женщин диагностируются так же часто, среди них – рак предстательной железы, почек, мочевого пузыря. В области Улытау на учете онкологов сегодня состоят 13 человек, которым был диагностирован рак почек. В 2023 году многие пациенты были прооперированы в Караганде и Астане.

Талгат Курманов также подчерк­нул, что малоинвазивные органосохраняющие операции за рубежом оцениваются в десятки тысяч евро. В Казахстане же они проводятся в рамках ГОБМП.