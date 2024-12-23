S.O.S: антинаркотический спектакль показали в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

В столичном Музыкальном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля в жанре драмы писателя, драматурга Мадины Омаровой, посвященный профилактике наркомании и противодействию наркопреступности, S.O.S, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации столичного акимата, новая постановка была представлена в рамках реализации комплексного плана по противодействию наркопреступности в столице и акции по профилактике наркомании «Астана – город без наркотиков».

В премьере приняли участие руководитель Управления культуры города Астаны Жанабай Мейрманкулов, директор Музыкального театра юного зрителя, заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров, композитор, продюсер Ринат Гайсин, а также учащиеся школ и студенты.

Руководитель отдела управления культуры столицы Салтанат Муксимова напомнила, что в театре драмы М. Горького недавно представили другой антинаркотический спектакль «Независимые». По ее словам, такие постановки способны помочь сформировать ответственное и здоровое общество.

В драме рассказывается о социальной проблеме, болезни общества – наркомании. Коллектив театра сумел донести до зрителя, что роковой выбор – опиум, порождает ужасы и приводит к большой трагедии.

«В спектакле рассказывается история одной семьи. Главный герой Айбар не может найти работу. Находясь в беде, он обращается к парням, торгующим наркотиками, и идет за легкими деньгами. В конце концов рушится семья», — рассказал режиссер-постановщик спектакля, отличник культуры Аман Гумаров.

Роль главного героя Айбара исполнили Бибол Байгараев и Абзал Арапов, Айбарши – Аружан Багзат и Арелана Амангельдиева. А в образе матери на сцену вышли кавалер ордена «Құрмет» Майра Омар и Акниет Замзат.

«В данной постановке я сыграла сестру Айбара Айбаршу, которой пришлось принимать наркотики, чтобы исправить ошибку, совершенную ее братом. Наш театр посещает много школьников, студентов, поэтому важно говорить о проблемах лудомании, наркомании и призывать молодежь отказываться от вредных привычек», – говорит актриса Аружан Багзат.

Актер Казыбек Ескара согласился с мнением коллеги.   

«Раньше мне не доводилось играть такого отрицательного персонажа.  Мы хотели детально на простом и доступном языке объяснить детям и подросткам, насколько пагубные пристрастия могут быть опасными. Эта постановка своего рода предостережение о том, что за них наступает ответственность перед законом. Многие ребята попадают в эту паутину по элементарному незнанию и не видят выхода», – пояснил исполнитель роли главного злодея Асана.

В завершение вечера своими впечатлениями поделились начинающие театралы.   

«Мне очень понравилась премьера. Стараюсь избегать вредных привычек. Посмотрев спектакль, я понял достоинства и ценность здорового образа жизни», – подытожил школьник Калдыбай Нургиса.

#Астана #театр #наркомания #спектакль #МТЮЗ #S.O.S

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