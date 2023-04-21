Соседа подозревают в изнасиловании несовершеннолетней туркестанки

В Туркестанской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео ДП Туркестанской области

Ранее в отдел полиции Жетысайского района местная жительница заявила, что сосед совершил насильственные действия в отношении ее дочери.

На месте происшествия следственно-оперативная группа провела все оперативные мероприятия. Также был назначен ряд судебных экспертиз. Проводится досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Дело находится на личном контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области.