Состоялось первое заседание Рабочей группы по перераспределению полномочий между ветвями власти

В Акорде состоялось первое заседание Рабочей группы
по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, образованной решением Президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.
Члены Рабочей группы обсудили организационные вопросы.
"В ходе выработки предложений по перераспределению властных полномочий будут изучаться и анализироваться накопленный отечественный и зарубежный опыт, практика применения норм действующего законодательства и Конституции Республики Казахстан.
К деятельности Рабочей группы будут привлечены юридическое, научно-экспертное сообщество, а также широкая общественность", – отмечается в сообщении.
Также был опубликован состав Рабочей группы.
В ее состав вошли руководитель Администрации Президента РК, глава Рабочей группы Адильбек Джаксыбеков, Генеральный прокурор Жакип Асанов, министр юстиции Марат Бекетаев, заместитель председателя Сената Парламента Сергей Громов, заместитель руководителя Администрации Президента Талгат Донаков, ректор Евразийской юридической академии им. Кунаева Омрали Жалаири, заместитель председателя Мажилиса Парламента Гульмира Исимбаева, директор Научно-исследовательского института гражданско-правовых исследований КазГЮУ Толеш Каудыров, председатель Верховного Суда РК Кайрат Мами, председатель республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" Рахмет Мукашев, председатель Конституционного Совета РК Игорь Рогов, профессор Академии государственного управления при Президенте Зинаида Федотова.