Сотрудничество в сфере спорта обсудили Казахстан и США

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Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Алимжан Акаев провёл встречу с временной поверенной в делах Посольства США в Республике Казахстан госпожой Дебби Робинсон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: пресс-служба НОК РК

В ходе встречи Алимжан Акаев выразил благодарность американской стороне за содействие в участии сборной США в этапе Кубка мира по боксу World Boxing, прошедшего в Астане с 29 июня по 6 июля. Особо были отмечены достижения сборной США, представители которой завоевали три награды: Йозелин Перес (до 54 кг) стала серебряным призером, а Моррель Маккейн (до 65 кг) и Робби Гонзалес (до 80 кг) поднялись на третью ступень пьедестала.

Также стороны обсудили ход реализации совместных проектов. С июня 2024 года по инициативе Комиссии спортсменов НОК Казахстана и при поддержке Посольства США в РК реализуется образовательный проект по изучению английского языка. Программа направлена на развитие языковых компетенций казахстанских спортсменов и способствует их успешной интеграции в международное спортивное сообщество.

В завершение встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в спортивной сфере и укреплении партнёрских связей в рамках Олимпийского движения.

 

#сотрудничество #США #НОК

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