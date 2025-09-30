В Астане состоялась встреча первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра с Министром транспорта Латвийской Республики Атисом Швинкой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В ходе переговоров обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Отмечена положительная динамика в развитии железнодорожных и транзитных перевозок, а также растущий интерес к использованию латвийских портов для выхода казахстанских грузов на рынки Европы и других регионов.

Стороны подтвердили готовность к углублению взаимодействия в области автомобильного транспорта, авиационного сообщения и цифровизации процедур. Особое внимание уделено перспективам развития новых логистических маршрутов, включая сферу электронной коммерции и Транскаспийский международный транспортный коридор.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении диалога на уровне профильных ведомств и проработке практических инициатив, направленных на укрепление партнерства между Казахстаном и Латвией.