За три с половиной года он пополнил свой персональный счёт в букмекерской конторе на 34 млн тенге, передает Kazpravda.kz

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В соответствии с поручением Главы государства, озвученным на заседании Национального курултая 15 марта 2024 года в Атырау, в законодательство о противодействии коррупции внесены изменения. С 9 сентября 2024 года участие государственных служащих в азартных играх и пари, в том числе онлайн, отнесено к нарушениям антикоррупционных ограничений.

Прокуратурой города Уральска проведён анализ соблюдения данных норм. Установлены факты участия отдельных должностных лиц акимата города Уральск, управлений государственных доходов и полиции в азартных играх через букмекерские конторы.

По результатам анализа прокуратурой города Уральск в адрес акимата города, управления государственных доходов и департамента полиции Западно-Казахстанской области внесены акты надзора.

По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей.

К примеру, согласно информации ТОО «OLIMPBET» сотрудник акимата города Уральск в период с 5 июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой персональный счёт на общую сумму свыше 34 047 142 тенге. В том числе после вступления в силу изменений в законодательство он внёс 1 741 000 тенге, проиграв из них 971 000 тенге. В связи с установленными обстоятельствами данный сотрудник был освобожден от занимаемой должности.

Прокуратура города Уральск продолжит системный надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, в частности за исполнением антикоррупционных ограничений.