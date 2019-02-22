Сотрудник управления транспорта Астаны незаконно перечислил подрядчику 414 млн тенге
Жанат Тукпиев
Руководитель одного из отделов ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны" подозревается в незаконном перечислении подрядчику 414 миллионов тенге. Об этом на брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщила официальный представитель ведомства Жанна Бастарова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Столичным департаментом Нацбюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении руководителя одного из отделов ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны" по факту превышения должностных полномочий. Он подозревается в том, что без ведома руководителя управления, путем использования его ЭЦП, незаконно перечислил на счет подрядной организации бюджетные средства в сумме 414 миллионов тенге за строительство внешних инженерных сетей жилых массивов", – сообщила Бастарова.
Она отметила, что по ходатайству департамента, судом на указанные денежные средства наложен арест.
"По завершению досудебного расследования планируется направить письмо в ликвидационную комиссию АО "Банк Астаны" для возврата денежных средств в сумме 414 миллионов тенге на счет управления. Расследование продолжается", – заключила Бастарова.