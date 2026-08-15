Женское лицо IT-сообщества

– На фоне глобального тренда на женское лидерство в хайтеке TechnoWomen стала для многих из них проводником в мир цифровых технологий. Азиза Тимуровна, с чего все начиналось?

– Цифровая трансформация меняет абсолютно все сферы нашей жизни: государственное управление, образование, здравоохранение, предпринимательство, рынок труда. Казахстан является одним из лидеров региона по уровню цифровизации – более 95 процентов государственных услуг доступны в электронном формате, а уровень проникновения Интернета в различные отрасли сопоставим с развитыми странами.

Но цифровая экономика невозможна без участия людей. И здесь мы увидели серьезный вызов.

Несмотря на развитие технологий, женщины по всему миру по-прежнему сталкиваются с многочисленными барьер­ами: недостатком ролевых моделей, гендерными стереотипами, ограниченным доступом к современным технологиям, наставничеству, инвестициям и профессиональным сообществам. Даже сегодня женщины составляют менее пятой части мирового IT-сообщества, а среди специалистов по искусственному интеллекту их доля еще ниже.

Именно поэтому появилась идея соз­дать не просто общественную организацию, а профессиональное сообщество нового поколения. Мы хотели объединить женщин, которые уже работают в технологических индустриях, помочь тем, кто только планирует войти в профессию, и создать среду, где дамы смогут обмениваться опытом, находить деловых партнеров, запускать стартапы и вместе формировать цифровое будущее региона.

– Сегодня можно сказать, что вам удалось разрушить сразу несколько устоявшихся стереотипов...

– Да, во-первых, мы доказали, что технологии – это не исключительно мужская сфера деятельности. В нашем сообществе уже есть женщины-разработчики, инженеры, специалисты по ИИ, руководители крупных цифровых проектов и стартапов.

Во-вторых, мы показали, что возраст перестал быть ограничением. Среди участниц наших образовательных программ значительную часть составляют те, кому 35 лет и больше. Тем не менее они успешно осваивают искусственный интеллект, автоматизацию и цифровое предпринимательство.

И, наконец, мы изменили саму философию цифрового развития. Если раньше разговор шел о том, как научить женщин пользоваться технологиями, то сегодня акцент сведен к тому, что они сами создают технологии, запускают стартапы и формируют новые цифровые рынки.

– Каких крупных и измеримых результатов удалось достичь за время существования организации?

– Для любой общественной организации самым главным показателем являются реальные изменения в жизни людей. За четыре года деятельность TechnoWomen вышла далеко за пределы Казахстана и сегодня представлена практически во всех странах Центральной Азии.

В движение уже входят более 1 500 женщин региона, а социальными инициативами охвачено свыше 21 тысячи казахстанок и около одной тысячи женщин в странах Центральной Азии. Организация сотрудничает со структурой «ООН-Женщины», Международным союзом электросвязи (ITU) и другими международными институтами.

Если говорить о конкретных проектах, то одним из наиболее успешных стал IT-Aiel. За три года реализации программы обучение прошли более 21 тысячи человек. Только в 2025 году 4 100 участниц успешно завершили обучение и получили сертификаты, а 1 334 женщины, ранее находившиеся без работы или в декретном отпуске, начали карьеру в технологическом секторе.

В 2026-м на обучение по программе зарегистрировались уже 5 646 участников, почти 90 процентов из них – женщины. Но для нас важнее даже не цифры, а то, что тысячи представительниц прекрас­ной половины человечества впервые поверили, что могут работать в технологиях, открыть собственный цифровой бизнес или построить карьеру в сфере искусственного интеллекта.

– Нередко инновации остаются внутри крупных мегаполисов, но ваша модель открывает двери в IT для женщин из самых разных регио­нов. Как удалось стереть геогра­фические границы?

– Когда мы только начали работать, у нас было четкое, бескомпромиссное понимание: цифровые возможности не должны быть привилегией жителей столицы или крупных мегаполисов вроде Алматы и Астаны. Доступ к технологиям должен быть у каждой женщины даже в самом небольшом районном центре.

Поэтому мы создали модель, которая держится на трех китах. Первый – масштабное партнерство. Нам удалось объединить вокруг себя сильнейшие технологические силы региона – от Astana Hub и IT Park в Узбекистане до Парка высоких технологий Кыргызстана, ведущих вузов и госинститутов. Мы напрямую влияем на повестку в рабочих группах Правительства, а на глобальном уровне нас официально поддерживают ITU, «ООН-Женщины» и международный альянс EQUALS.

Второй кит – онлайн-обучение без границ. Современный digital-формат стирает расстояния. Сегодня для девушки из моногорода или далекого села участие в наших программах дает точно такие же знания, возможности и стандарты, как если бы она училась в центре столицы.

И третий, пожалуй, самый важный принцип – живое сообщество. Мы проводим курсы и создаем мощную сеть менторов, лидеров и выпускниц. Девушки, прошедшие наши программы, возвращаются в свои города уже в роли наставников. Они сами становятся проводниками цифровых изменений в регионах.

– Почему, на ваш взгляд, присутствие женщин на руководящих позициях в IT-компаниях критически важно для развития всей индустрии?

– Если решения принимаются исключительно одной социальной группой, существует риск, что многие потребности других людей останутся незамеченными. Женщины иначе смотрят на пользовательский опыт, образование, здравоохранение, семейные сервисы, инклюзивность. Поэтому их участие делает технологии более универсальными.

В Казахстане женщины уже составляют около 43 процентов работников сектора ИКТ. Однако среди руководителей технологических компаний их значительно меньше, а разрыв в оплате труда сохраняется.

Поэтому речь идет не только о социальной справедливости. Это вопрос конкурентоспособности страны. Чем больше разнообразия в командах разработчиков, исследователей и руководителей, тем выше вероятность появления действительно востребованных инноваций.

– Давайте подведем черту. Цифровой Казахстан через пять лет – какой он? И какое место в этой новой технологической реальности займут женщины – лидеры и разработчики?

– Думаю, следующие пять лет станут для Казахстана переломными. Если предыдущий этап цифровизации был связан с развитием электронного правительства и цифровых сервисов, то следующий – с созданием собственных технологий. Мы должны перейти от роли пользователей искусственного интеллекта к роли разработчиков интеллектуальных продуктов.

Я вижу наше будущее в синергии передовой науки и женского лидерства, где девушки выбирают инженерные специальности так же естественно, как юриспруденцию, и запускают глобальные стартапы в сфере биотеха, робототехники и цифровой медицины.

Для этого TechnoWomen уже сегодня стирает границы, объединяя профессиональные сообщества, университеты и инвесторов в единую мощную экосистему Центральной Азии. На этом пути искусственный интеллект станет инструментом колоссальных возможностей, но только в том случае, если женщины будут не просто наблюдателями цифровой революции, а ее полноправными авторами.