Женское лицо IT-сообщества
Беседовала Насихат Оркушпаева
Некоммерческая организация TechnoWomen, созданная в Казахстане в 2022 году, объединяет женщин, работающих в сферах IT, digital, телекоммуникациях, FinTech, EdTech, HealthTech, робототехнике, космической отрасли и других высокотехнологичных направлениях. За короткое время организация превратилась в крупнейшее профессиональное женское технологическое сообщество Центральной Азии. О роли женщины в цифровом мире мы беседуем с председателем правления НКО TechnoWomen, членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Азизой ШУЖЕЕВОЙ.