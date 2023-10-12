Совершенствование языковой политики обсудил Токаев с главой общества "Қазақ тілі"

Как заявил президент, дальнейшее развитие казахского языка всегда будут в числе приоритетных задач государственной политики

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял президента общества «Қазақ тілі», члена Ұлттық құрылтай Рауана Кенжеханулы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы совершенствования языковой политики.

Как заявил президент, дальнейшее развитие казахского языка всегда будут в числе приоритетных задач государственной политики. При этом, по его мнению, особое внимание следует уделить практической работе, направленной на расширение сферы применения казахского языка. В частности, предстоит увеличить долю контента и цифровых продуктов на государственном языке в сферах образования, технологий и медиа.

Глава государства отметил важность создания детских анимационных фильмов, расширения выпуска кинопродукции и научно-познавательной литературы, открытия образовательных каналов в социальных сетях.

Кроме того, необходимо поэтапно перевести глобальные цифровые платформы на казахский язык и модернизировать отечественные информационные системы, позволяющие изучать языки.

Отдельно президент остановился на значимости мер по повышению читательской и письменной грамотности для сохранения чистоты языка среди различных социальных групп, включая молодежь.

Касым-Жомарт Токаев призвал общество «Қазақ тілі» приложить усилия с целью превращения казахского языка в язык науки и техники. Кроме того, он предложил использовать мировую практику работы культурно-гуманитарных организаций через эндаумент-фонды для дальнейшей активизации деятельности общества, а также заверил в личной поддержке таких усилий.

В свою очередь Рауан Кенжеханулы рассказал о проектах и планах, реализуемых обществом «Қазақ тілі».