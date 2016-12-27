Принятый недавно Закон «О Высшем судебном совете Респуб­лики Казахстан» значительно ужесточил квалификационные требования и механизм отбора судей. Об этих изменениях подробно рассказывалось в средствах массовой информации, а сегодня хотелось бы подвести первые итоги.

В течение всего года деятельность совета была направлена на обеспечение качественной и полной реализации нововведений в системе отбора судей, и определенные результаты этой работы уже имеются. В целом деятельность ВСС охватывает три основных направления: это проведение экзамена для кандидатов в судьи, отбор судей и обеспечение гарантий их независимости.

Поскольку 17-м шагом Плана нации предусматривалось внедрение системы ситуационных тестов для проверки профессио­нальных навыков кандидатов в судьи, совет в начале года переработал вопросы квалификационного экзамена. Теперь один из его этапов полностью состоит из практичес­ких задач, которые позволяют оценить способности кандидатов применять знания в реальных ситуациях.

Также полностью обновлен состав Квалификационной комиссии, осуществляющей прием экзаменов у кандидатов в судьи: в нее теперь входят не только судьи и ученые-юристы, но и представители Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, адвокатского и юридического сообществ. Все эти нововведения позволили обеспечить более глубокую и объективную проверку знаний будущих судей.

В 2016 году состоялось 4 заседания Квалификационной комиссии по приему экзамена, в котором приняли участие 295 человек. Учитывая, что с нынешнего года повышены требования к юридическому стажу претендентов в судьи, 350 кандидатов не были допущены к экзамену по этой причине. Успешно сдали его 65 человек, или 22%. При этом, как показала практика, большинство лиц, сдавших экзамен, – работники судебной системы (55%), затем следуют сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов и юристы частных организаций.

Те, кто успешно сдал экзамен, полностью готовы к прохождению годичной стажировки в судах, которая теперь оплачивает­ся государством. Кроме того, претенденты прошли психологическое тестирование и поли­графологическое исследование.

Следующее направление работы совета – проведение конкурсов на занятие должностей судей. С текущего года в конкурс­ном порядке проводится отбор не только судей районных и областных судов, но и Верховного суда, а также председателей районных судов.

В 2016 году советом подведены итоги двух конкурсов на занятие 253 судейских должнос­тей. Как и в случае со сдачей квалификационных экзаменов, в связи с повышением требований к кандидатам в судьи 216 из 916 человек не были допущены к конкурсу из-за недостаточного стажа работы.

Ужесточение требований привело к повышению возрас­та и стажа лиц, рекомендованных ВСС к назначению на должности судей. Так, средний возраст впервые назначаемых судей повысился до 35 лет, а их юридический стаж – до 11 лет. То есть такие лица имеют достаточный жизненный и профессиональный опыт для работы судьей.

Половина кандидатов, впервые рекомендованных на долж­ность судей, представлена работниками судебной системы, затем следуют прокуроры, адвокаты и практикующие юристы, то есть лица, непосредственно связанные с отправлением правосудия. Что полностью соответствует 17-му шагу Плана нации, предусматривающему 5 лет стажа участия в судебных процессах для кандидатов.

Помимо отбора служителей Фемиды совет также рассматривает вопросы освобождения судей по предусмотренным законом основаниям. В нынешнем году от должности был освобож­ден 81 судья.

Совет также отвечает за обеспечение гарантий независимости судей и их неприкос­новенности. Одной из законодательных новелл, введенных с нынешнего года для защиты судей, стала возможность обжалования в совет наложенных на них дисциплинарных взысканий или результатов оценки их профессиональной квалификации. Таким правом в нынешнем году воспользовались трое судей. Причем при рассмотрении их жалоб одно решение о наложении на судью взыскания было признано советом необоснованным.

Подчеркну, что деятельность Высшего судебного совета полностью прозрачна. Информация о проводимых конкурсах на судейские должности, спис­ках лиц, сдавших экзамен или участвующих в нем, о месте и времени обсуждения кандидатов в судьи публикуется на нашем официальном сайте. И, как показала практика, общест­венность активно реализует свое право на участие в отборе судей и дает свою оценку будущим служителям Фемиды.

Так, в нынешнем году советами по взаимодействию с судами, образованными в каждом регионе и состоящими из представителей местной общественности, были рассмотрены 667 кандидатов в судьи, 60 из них была дана отрицательная оценка. Позиция общественности учитывалась советом при отборе судей, и ни один кандидат, получивший негативный отзыв советов по взаимодействию, не был рекомендован судьей.

Нередко граждане напрямую обращаются к нам с положительными или отрицательными отзывами в отношении отдельных кандидатов в судьи, что также учитывается советом. Конечно, такое мнение принимается во внимание только в том случае, если оно обосно­ванно. Подобный порядок позволяет исключить факты назначения судьями тех, кто не имеет безупречной репутации и необходимых морально-нравственных качеств.

Отбор судей – работа, требую­щая постоянного совершенствования, и останавливаться на достигнутом нельзя. Деятельность совета и дальше будет направлена на обеспечение эффективной реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и поручений, данных Президентом Республики Казахстан на 7-м Съезде судей.