Совет отцов создали в Астане

В столичном акимате сообщили о создании в рамках проекта «Даналық» Совета отцов, который будет функционировать в пятьдесят одной организации образования города, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации акимата Астаны, цель Совета отцов – сохранение семейных ценностей, повышение ответственности отцов за воспитание детей, а также оказание помощи школе в организации и управлении воспитательным процессом.

В городской администрации проинформировали, что в рамках этой цели будут организованы городские челенджи «Совет отцов», «Снежный десант», эстафета передается друг другу.

На сегодня все члены совета очищают от снега дворы образовательных учреждений, где обучаются их дети, принимая вместе участие в благом деле.