Создание новых квазигоскомпаний временно запретят в Казахстане

Мораторий продлится до 31 декабря 2026 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер Олжас Бектенов подписал постановление правительства «О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора», передает корреспондент Kazpravda.kz

Так, правительство постановило «ввести до 31 декабря 2026 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора за исключением: необходимости обеспечения исполнения закона о возврате государству незаконно приобретенных активов, особых случаев по прямым поручениям президента РК».

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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