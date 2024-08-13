Сколько денег получили члены правления КМГ за 2023 год

В среднем на 1 человека пришлось около 39 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с правилами раскрытия информации о рынке, национальная компания «КазМунайГаз» озвучила общий размер бонусов членам правления, передает коррепондент Kazpravda.kz

Согласно письму за подписью директора финансового департамента КМГ М. Диканбаева, опубликованному на сайте KASE, суммарный размер вознаграждения членов правления компании в 2023 году составил 388 673 641,57 тенге.

«Настоящим акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (НК КМГ»), в соответствии с п. 12 таблицы 1 приложения 1 к правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа» и в соответствии с пунктом 4.3 таблицы 1 правил раскрытия информации о рынке Бизнес-правил Международной биржи «Астана», сообщает о том, что суммарный размер вознаграждения членов правления НК КМГ в 2023 году составил 388 673 641,57 тенге», – говорится в письме, адресованном KASE.

На сайте КМГ указано, что в состав правления входит 10 человек, включая председателя правления.