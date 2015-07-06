Созидание на благо народа Свежий выпуск 483

Так, генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ А. Сергеев, а также заместитель генерального секретаря Совета МПА СНГ – представитель Парламента РК в МПА СНГ и ПА ОДКБ Х. Бакенов поздравили Главу государства с днем рождения, отметив, что его жизнь является ярким примером беззаветного служения своей стране и народу. «С Вашим именем связана целая эпоха в истории современного Казахстана, ознаменованная значительными успехами в социально-экономическом, политическом и культурном развитии, укреплением позиций на международной арене. Вы всегда были и остаетесь последовательным сторонником развития интеграционных процессов на пространстве Содружества, укрепления стратегического партнерства и союзнического взаимодействия государств – участников СНГ», – говорится в письме.

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Т. Мансуров обратил внимание, что народ Казахстана связывает свое благополучие и будущее с плодотворной созидательной деятельностью своего Лидера. «Ваша пассионарная воля и выдаю­щийся международный авторитет обеспечивают успешное развитие современной евразийской интеграции, триумфом которой стало создание Евразийского экономического союза», – пишет автор.

Теплые слова пожелания направил и экс-Президент Польши А. Квасьневский, подчерк­нувший, что совпадение дня рождения Главы государства и Дня столицы представляет неразрывную связь новейшей истории Казахстана и его успехов с личностью Нурсултана ­Назарбаева. «Декларация независимости, укрепление государственности, всестороннее экономическое развитие, политическая и общественная стабильность являются фирменными отличиями Вашего президентства. На фоне сложной международной обстановки, национальных вызовов и угроз безопасности – это выдающиеся достижения. Это признают в моей стране и многие в Европе, понимающие уровень и значение исторических перемен, которые произошли в Европе и мире за последнюю четверть века, а также Вашу огромную заслугу в создании возможностей и условий для этих перемен», – говорится в письме.

Экс-Президент Польши пожелал Нурсултану Назарбаеву здоровья, успехов и дальнейшей активности во благо процветания всех жителей Казахстана.

Бывший Президент ФРГ Х. Кёллер также поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и мудрости во всех решениях, которые Глава государства принимает во благо страны.

Свои наилучшие пожелания Нурсултану Назарбаеву и всему народу Казахстана направил экс-Премьер-министр Великобритании Т. Блэр.

В поздравлении Главы Респуб­лики Башкортостан Российской Федерации Р. Хамитова отмечается, что огромный опыт государственной деятельности, управленческий талант и работа во благо людей снискали ­Нурсултану Назарбаеву заслуженный авторитет и уважение. «Вы вносите большой вклад в развитие стратегического партнерства наших стран и их регионов. Уверен, что многогранное сотрудничество Казахстана и Башкортостана, традиционно дружественные отношения между нашими народами будут динамично развиваться и впредь», – пишет автор.

Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Российской Федерации И. Белозерцев подчеркнул, что плодотворная деятельность Главы государства является наглядным примером служения Отечеству. «Свойственные Вам высочайший профессионализм, обширные знания, блестящий талант организатора, богатый политический опыт способствуют динамичному развитию социально-экономического потенциала республики, повышению благосостояния ее граждан», – говорится в поздравлении.

В свою очередь генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ В. Савченко отметил, что колоссальный жизненный опыт и мудрость Нурсултана Назарбаева позволяют уверенно вести Казахстан к процветанию в XXI веке. «Вы стремитесь к совершенству во всем, что делаете. Вы полны энергии, которая стремительно превращает Великую степь в мощный центр мирового развития», – пишет автор.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Казахстане Д. Крол подчеркнул, что становление и развитие Астаны являются результатом дальновидной и взвешенной политики Нурсултана Назарбаева и его деятельности во благо страны.

Почетный консул Казахстана в Сербии М. Карич отметила, что Нурсултан Назарбаев своим искренним патриотизмом, умелым руководством оставил значительный след в истории казахстанского государства и его народа. «Ваша деятельность на посту Президента и убедительная победа на последних выборах свидетельствуют о том, насколько народ Вас любит и доверяет», – говорится в телеграмме.

Директор Казахстанского филиала МГУ им. М. Ломоносова А. Сидорович от имени всего коллектива поздравил ­Нурсултана Назарбаева с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и реализации новых идей. «Ваша выдающаяся деятельность признана во всем мире, высоко оценивается народами России и Казахстана. К Вашему имени и делам с особым уважением относится коллектив Московского университета. Казахстанскому филиалу МГУ выпала большая честь – он был создан по Вашей инициативе и постоянно ощущает Ваше внимание. Вы можете быть уверены, что коллективом и выпускниками филиала Ваши дела и действия будут преумножены во имя процветания страны и послужат реализации Ваших высоких замыслов», – пишет автор.

Представители Казахского национального культурного центра Узбекистана подчерк­нули социально-экономическое и культурно-гуманитарное развитие нашей страны под руководством ­Нурсултана ­Назарбаева. Авторы также обратили внимание на важность реализации программы «Нұрлы жол», направленной на создание условий для построения сильной экономики и дальнейшего развития государства.

Теплые слова пожелания поступили и от юных школьников Т. Солтангазы из Павлодарской области, А. Ахметовой из Астаны, Н. Нургалиева и Н. Нургали из Актобе, Н. Амангельды из Жамбылской области.

В стихотворной форме Главу государства поздравили А. Мукибек и Г. Шишов из Астаны.

Свои поздравления направили Б. Шалабаева, Б. Жумагулов, инженер-пилот первого класса Н. Ахмуханов и Р. Шырдабаев из Астаны, О. Кошекбаев из Шымкента, а также группа граждан из Кокшетау, которые пожелали Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Письма и телеграммы с поздравлениями на имя Главы государства продолжают поступать, сообщила пресс-служба Президента.



