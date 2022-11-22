Спасшего трех человек пожарного Аскара Забикулина проводили в последний путь в Кокшетау

Общество

Героя похоронили в родном селе Ульги района Биржан сал.

 

 

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В Кокшетау простились с пожарным Аскаром Забикулиным, который спас людей во время пожара в одном из жилых комплексов Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Со словами соболезнования в адрес семьи выступили руководство Астаны и Акмолинской области, представители МЧС, общественности и духовенства.

Аскара похоронили в родном селе Ульги района Биржан сал.

"Мы с Аскаром 4 года вместе учились, были друзьями и сослуживцами. Когда были курсантами, он был командиром нашего взвода, всегда отличался открытостью, добротой и честностью. Постоянно хотел помогать людям, никому не отказывал, занимался футболом, хоккеем, баскетболом. Нам до сих пор не верится, что его уже нет", - говорит однокурсник Аскара Забикулина Омирбек Толеубаев.

"В 2015 году Аскар здесь, в Кокшетау, окончил Академию гражданской защиты. Офицерскую службу начал начальником караула в Астане. Уже тогда он выделялся своими качествами, и завоевал уважение своих коллег. Затем он работал заместителем начальника пожарного отряда, в дежурной части службы пожаротушения. Ответственный и преданный своему делу офицер. Он навсегда останется в нашей памяти", - поделился председатель комитета МЧС РК Нурболат Дербисов.

По информации МЧС РК, в 12.00 по всей республике в территориальных подразделениях министерства память офицера Забикулина почтили минутой молчания.

Напомним, 16 ноября в Астане вспыхнул пожар в квартире на 11-м этаже 15-этажного дома. Рискуя собственными жизнями, пожарные спасли 5 человек и эвакуировали 10 человек. В огне пострадали 4 человека, включая двух спасателей Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова. 

Врачи несколько дней боролись за жизнь Аскара Забикулина, однако 20 ноября отважный пожарный скончался

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким столичного спасателя.

По поручению президента РК для увековечения памяти отважного пожарного одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.

 

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