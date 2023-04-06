Спекуляции с очередью выявили на границе с Китаем – из нее исключили почти 2 тысячи авто

Причины очередей грузоперевозчиков на границе с Китаем назвала Главная транспортная прокуратура, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГТП.

Фото: gov.kz

После жалоб грузоперевозчиков на продолжительное ожидание электронной очереди на таможенном посту «Нур жолы» на границе с Китаем ГТП создала межведомственную рабочую группу из представителей Комитета государственных доходов Министерства финансов, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Агентства по противодействию коррупции и НПП «Атамекен».

В течение недели до конца марта рабочая группа находилась в пункте пропуска «Нур жолы» и установила причины очередей.

Как выяснилось, приграничный ажиотаж возник из-за несовершенного алгоритма работы программы E-border. Она позволяла «бронировать» места в очереди, используя регистрационные данные легковых и сельскохозяйственных автомашин, а также автобусов, у собственников которых не было цели выехать в Китай для перевозки грузов.

Ситуация усугублялась тем, что активизировался «рынок теневых услуг» по перевозке грузов, расценки которых достигали 40 тысяч долларов США.

«По рекомендации рабочей группы из очереди исключены порядка 2 тысяч автомобилей, в том числе легковых, а также ранее снятых либо не состоящих на учете. Дальнейшее же использование списка по E-border решено прекратить с 16 апреля этого года.

В новой системе электронной очереди CarGoRuqsat вышеуказанные пробелы учтены посредством интеграции с базами данных органов внутренних дел, что не допускает различные спекуляции с очередностью», – осведомили в Главной транспортной прокуратуре.

Также на территории «Нур жолы» обнаружили около 80 брошенных большегрузов. Их водители долгое время затягивали выезд в Китай, чтобы искусственно повысить стоимость перевозок.

«Чтобы пресечь подобные факты, подготовлен проект поправок в Технологическую схему: впредь грузоперевозчики могут находиться на территории пункта пропуска не более 72 часов», – сообщили в надзорном органе.

Также Министерству иностранных дел рекомендовали широко освещать порядок и условия получения виз в КНР, поскольку большинство водителей не имеет их и вынуждено за определенную плату договариваться с теми, у кого они есть.

«Для улучшения условий по получению международного разрешения на перевозку грузов по инициативе ГТП подписан совместный приказ МИИР и КГД, предусматривающий его выдачу непосредственно на пункте пропуска, а также исключению излишних требований для грузоперевозчиков», – подытожили в надзорном органе.

Ранее в КГД сообщали о манипуляциях с электронной очередью на границе с Китаем и работе по внедрению системы электронной очереди CarGoRuqsat. Автоматизированная система электронной очереди была запущена в пилотном режиме в автомобильном пункте пропуска «Достык» (сопредельный пункт пропуска «Алашанькоу») на казахстанско-китайской границе с 23 ноября 2022 года.