Причины заторов на границе с Китаем назвали в КГД

Экономика
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Одной из них, по данным фискалов, являются недобросовестные перевозчики.

Фото: kgd.gov.kz

Представители Комитета госдоходов Минфина РК объяснили, почему сохраняются трудности с перевозкой грузов на казахстанско-китайской границе. В пресс-службе КГД отметили, что в результате принятых мер пропуск грузов из Китая уже вырос на 40%, «возврат к «бесшовному» перемещению через границу, как это было до пандемии, требует своего восстановительного процесса», передает Kazpravda.kz.

«Как оказалось, большинство перевозчиков и водителей в РК на сегодня просто-напросто не имеют виз для въезда в КНР. Этим пользуется определенный круг водителей-перегонщиков в приграничном районе (40-50 чел.), которые имеют визы и просят за свои услуги завышенную плату.

Для решения данной проблемы госорганы РК прорабатывают с китайской стороной вопрос увеличения количества выдаваемых перевозчикам виз», – говорится в распространенном КГД пресс-релизе.

Еще одной причиной заторов, по данным КГД, является отсутствие у более 50% перевозчиков карточек допуска для осуществления международных перевозок (10868 из 21023 АТС зарегистрированных в очереди), которые необходимы для получения иностранных бланков разрешений (КНР).

«14 марта т.г. госорганы объявили 500 автофур для выезда в Китай, но фактически выехало только 183. Остальные машины стояли перед пунктом пропуска и не заезжали, ожидая получения разрешительных документов.

Комитет госдоходов совместно с НПП РК «Атамекен» информирует, что для сохранения очереди перевозчикам необходимо оформить разрешительный документ на осуществление международной перевозки. Автотранспорт без наличия такого документа планируется исключать из очереди», – проинформировали фискалы.

В ведомстве рассказали о работе по внедрению системы электронной очереди CarGoRuqsat на платформе «qoldau.kz». На сегодня в системе зарегистрировано более 12 тыс. пользователей, произведено 44 тыс. операций по бронированию. Системы электронной очереди CarGoRuqsat имеет 15 интеграций с системами других госорганов, обеспечивает прозрачность процесса перемещения через границу. Как отмечают налоговики, с ее помощью пресечены многочисленные факты «забивания» очереди и других различных манипуляций. Для оперативного рассмотрения возникающих проблемных вопросов имеется телеграмм-канал «CarGoRuqsat», отметили представители комитета.

«Некоторые недобросовестные перевозчики ранее бронировали очередь «про запас» не имея всех необходимых документов, и не давали возможности другим добропорядочным перевозчикам регистрироваться в очереди.

Другая категория водителей встает в очередь и, по мере приближения к дате пересечения, начинает поиск контрактов и грузов на поставку. Поднимают стоимость перевозок. Данные суммы в итоге ложатся бременем на конечного потребителя. Благодаря интеграциям и сверке с госорганами постоянно проводится мониторинг таких недобросовестных перевозчиков с последующей их блокировкой. В случаях выявления незаконной продажи очереди, материалы будут незамедлительно передаваться в правоохранительные органы», - предостерегают представители КГД.

Перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности рекомендуют своевременно оформлять необходимые документы для въезда в КНР, бронирования очереди и прибытия на границу.

Напомним, 16 марта спикер Сената заявил, что в пунктах пропуска на границе с Китаем все еще сохраняются коррупционные схемы. Он призвал уполномоченные органы как можно скорее устранить эти проблемы. По словам Маулена Ашимбаева – простои грузов на границе с Китаем влияют на цены в Казахстане.

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