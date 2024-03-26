Сбор туш павших животных ведется в области Улытау

В Жанааркинском районе очищают территории от мертвых животных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области Улытау.

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Создана специальная рабочая группа, в состав которой входят работники акимата, владельцы крестьянских хозяйств и активисты из каждого сельского округа.

«Количество собранных на сегодня туш мертвых животных составляет 1367. Работа по установлению точного количества павших лошадей и выявлению их владельцев продолжается. Согласно ветеринарно-санитарному заключению, скот пал не из-за эпидемии, а из-за голода и сильных морозов», — говорится в официальном сообщении.



В городской администрации отметили, что лошади находятся в частной собственности. Соответственно, регистрация скота в специальной базе, заготовка кормов для животных и уход за ними не входят в компетенцию государственного органа.

Однако оформить государственную субсидию на возмещение расходов на корма может любой желающий, войдя в специальную систему (базу) посредством электронной подписи, причем без участия акимата.



Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией был создан специальный областной штаб, а соответствующими учреждениями, акимами сел и сельских округов, предприятиями и предпринимателями незамедлительно приняты совместные меры.

Также велись работы по определению количества погибшего скота, оказанию материально-технической помощи крестьянским хозяйствам для доставки лошадей в соответствующие места и поддержанию стабильных цен на корма.

Ранее сообщалось, что до конца марта станет известно точное число павших туш в регионе. Об этом было сказано на встрече акима Берика Абдыгалиулы с фермерами Жанааркинского района.