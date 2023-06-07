Спикер Мажилиса призвал Жумангарина к чувству вины

Мажилис, Экономика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В ходе рассмотрения отчета Правительства об исполнении бюджета 2022 года в Мажилисе Парламента РК депутаты констатировали, что по вине Министерства торговли и интеграции в прошлом году ни один экспортер в стране не получил положенную поддержку от государства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Так, депутат Николай Арсютин напомнил, что в 2022 году Министерство торговли и интеграции запланировало расходы в 600 млн тенге на субсидирование ставок вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам, которые подлежат страхованию со стороны АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Однако согласно отчету Правительства ни один экспортер запланированную поддержку не получил, а средства остались неосвоенными.

«Получается, по вине вашего министерства бизнес остался без господдержки, что, вероятно, привело к потерям рынков.  При этом указана всего одна причина неосвоения – это отсутствие правил по субсидированию ставки вознаграждения. В связи с этим у меня следующий вопрос к Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК. Разве не ваше министерство должно было эти правила разработать? Почему это не было сделано своевременно, и почему подведомственный институт не приступил к работе в 2022 году?» – задался вопросами депутат Арсютин.

В свою очередь заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин признал изложенный депутатом факт и рассказал, почему это произошло.

«В конце 2021 года был принят закон о промышленной политике, в котором был предусмотрен такой механизм: покупающие казахстанскую продукцию высокого передела импортеры имеют право на субсидирование ставки вознаграждения, выдаваемое казахстанскими финансовыми организациями. При этом субсидирование ставки вознаграждения должен был проводить финансовый агент, который одновременно занимался страхованием экспортных рисков. На тот момент это было АО «KazakhExport». Но в процессе работы Агентством по регулированию и развитию финансового рынка было отказано в назначении KazakhExport единым оператором, поскольку на тот момент компания согласно закону о страховании не имела права заниматься иными видами деятельности кроме страхования.

Поэтому министерством было предложено пока использовать потенциал Фонда развития предпринимательства «Даму» для проведения субсидирования ставки вознаграждения. Фонд «Даму» согласился. При этом было необходимо внести изменения в правила приоритетных видов деятельности для продукции высокого передела, которую ведет МИИР. После изменений со стороны МИИР была открыта дорога для принятия соответствующих правил субсидирования, которые были приняты в конце лета. На сегодняшний день они есть. Но окончательно решить этот вопрос поможет только принятие законопроекта об экспортном страховом агентстве, который сегодня находится в Парламенте», – привел аргументы вице-премьер – глава Минторговли. 

Однако такой ответ не удовлетворил спикера Мажилиса Ерлана Кошанова.

«Вы признаете свою вину?» – спросил он.

«Вину с министерства не снимаю, по вине нашего министерства», – ответил Серик Жумангарин.

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