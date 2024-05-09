Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой
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Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой в честь 79-й годовщины Победы, передает Kazpravda.kz
В возложении приняли участие руководители парламентских фракций и горожане, собравшиеся у монумента в столичном сквере «Ақжайық».
Память павших героев почтили минутой молчания.
Напомним, памятник старшему сержанту и командиру пулеметного расчета Маншук Маметовой был открыт в Астане в 2018 году.
Знаменитая казахская пулеметчица ушла добровольцем на фронт в возрасте 19 лет. Воевала в составе 21-й стрелковой дивизии и 100-й стрелковой бригады.
Героически погибла в бою под Невелем в октябре 1943 года и удостоена звания Героя Советского Союза посмертно.