Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой

Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой в честь 79-й годовщины Победы, передает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис РК / Жаслан Жумабеков

В возложении приняли участие руководители парламентских фракций и горожане, собравшиеся у монумента в столичном сквере «Ақжайық».

Память павших героев почтили минутой молчания.

Напомним, памятник старшему сержанту и командиру пулеметного расчета Маншук Маметовой был открыт в Астане в 2018 году.

Знаменитая казахская пулеметчица ушла добровольцем на фронт в возрасте 19 лет. Воевала в составе 21-й стрелковой дивизии и 100-й стрелковой бригады.

Героически погибла в бою под Невелем в октябре 1943 года и удостоена звания Героя Советского Союза посмертно.