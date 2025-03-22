Спикер Сената: «Наурыз олицетворяет исконные ценности нашего народа»

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«От всей души поздравляю казахстанцев с великим днём Улуса – Наурызом! Этот древний национальный праздник олицетворяет исконные ценности и традиции нашего народа. В этот день возрождается Мать-природа, принося радость в каждый дом», - написал он на своей странице в фейсбуке.

Ашимбаев подчеркнул, что по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в последние годы Наурыз наполнился новыми смыслами.