Спикер Сената: «Наурыз олицетворяет исконные ценности нашего народа»

Сенат,Наурыз
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Спикер верхней палаты парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поздравил соотечественников с Наурыз мейрамы, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

«От всей души поздравляю казахстанцев с великим днём Улуса – Наурызом! Этот древний национальный праздник олицетворяет исконные ценности и традиции нашего народа. В этот день возрождается Мать-природа, принося радость в каждый дом», - написал он на своей странице в фейсбуке.

Ашимбаев подчеркнул, что по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в последние годы Наурыз наполнился новыми смыслами.

«Особое внимание уделяется добрым делам, направленным на укрепление нашей национальной идентичности. Я верю, что эти шаги приведут нашу страну к дальнейшему процветанию и укрепят мир и стабильность. Пусть Наурыз принесет каждой семье удачу, добро и радость! Пусть независимость нашей страны будет вечной! Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!» - говорится в поздравлении.

#Наурыз #Сенат #поздравление #Маулен Ашимбаев

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