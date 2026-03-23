На Голанских высотах военнослужащие Вооруженных сил Казахстана провели праздничное мероприятие для участников международной миротворческой миссии ООН, передает Kazpravda.kz.

Празднование Наурыз мейрамы прошло в атмосфере дружбы, единства и взаимного уважения. Казахстанские миротворцы представили национальные традиции и обычаи, отражающие философию праздника - обновление, благополучие и начало нового жизненного цикла.

На мероприятие были приглашены представители миротворческих контингентов Непала, Индии и Уругвая, а также штабные офицеры Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF) и военные наблюдатели Органа ООН по наблюдению за перемирием (UNTSO). Гости познакомились с казахской культурой, попробовали национальные блюда и приняли участие в праздничной программе.

"Мероприятие стало площадкой для укрепления международного взаимодействия, развития межкультурного диалога и неформального общения военнослужащих. Проведение Наурыза в многонациональной среде миротворческой миссии подчеркнуло приверженность казахстанских военнослужащих принципам мира, взаимопонимания и уважения культурного разнообразия", - отметили в Министерстве обороны РК.

Казахстанский контингент численностью 139 человек уже на протяжении года выполняет задачи в составе миссии, обеспечивая стабильность и безопасность в зоне ответственности.