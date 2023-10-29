Спикер Сената о трагедии на шахте в Карагандинской области

Сегодня День общенационального траура в Казахстане

Фото: пресс-служба Сената РК

Сегодня в нашей стране - День общенационального траура. Гибель шахтеров потрясла всех нас. Выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких в результате трагедии. Пострадавшим шахтерам желаем скорейшего выздоровления.

Вчера президент страны Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств происшествия и принятия соответствующих решений. Он встретился с семьями и родными горняков, погибших в результате трагедии. По поручению главы государства пострадавшие семьи получат всестороннюю поддержку.

Проводятся соответствующие расследования причин аварии. Компания «АрселорМиттал Темиртау» в скором времени перейдет в собственность государства.

Это важный шаг, который показывает, что высшая ценность для нашей страны – это человек и его жизнь, и этот принцип всегда будет превыше всего.

Желаем благополучия нашей стране и каждой семье. Пусть такие трагедии не повторятся больше никогда.