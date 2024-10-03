Спикер Сената принял участие в конференции, посвященной наследию Ходжи Ахмеда Яссауи

Делегация Парламента РК во главе со спикером Сената Мауленом Ашимбаевым приняла участие в международной конференции, посвящённой великому мыслителю, выдающемуся деятелю тюркского мира, поэту Ходже Ахмеду Яссауи и его духовному наследию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: пресс-служба Сената

В ходе своего выступления Маулен Ашимбаев подчеркнул,что имя Ходжи Ахмеда Яссауи как уникальной личности, широко известно во всем мире. Он внес неоценимый вклад в развитие тюркской цивилизации и формирование мировоззрения казахского народа. В этой связи, спикер Сената подчеркнул особое значение организации научно-практических мероприятий, нацеленных на глубокое исследование и популяризацию наследия великого мыслителя. Председатель палаты подчеркнул, что особое внимание вопросу всестороннего изучения и осмысления трудов Ходжи Ахмеда Яссауи, в которых он призывает человечество к совершению добродетели, уделяет глава государства.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на заседании Национального Курултая поручил уделить особое внимание углубленному изучению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, который внес большой вклад в распространение ислама в Великой степи и Тюркском мире», – сказал спикер Сената, приветствуя участников конференции.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев отметил, что Ходжа Ахмед Яссауи, являясь великим ученым не только казахского народа, но и всего тюркского мира, играет особую роль в укреплении взаимодействия братских стран. Он также выразил уверенность в том, что имя Яссауи станет золотым мостом духовного диалога, символом межкультурного и межрелигиозного согласия.

«Ходжа Ахмед Яссауи занимает особое место в культурной и духовной жизни тюркских народов. Он способствовал распространению и развитию исламской цивилизации на тюркской земле. Труд мыслителя «Дивани хикмет» – ценная реликвия для нас. Мыслитель открывает путь к популяризации в обществе человеческой системы ценностей. Мудрость мыслителя призывает человечество к добродетели, братству и честному труду. Кроме того, в своих произведениях, основанных на таких ценностях, как мир, братство и терпимость, он возвышает нравственность и призывает народы к миру, что перекликается с идеями Съезда лидеров мировых и традиционных религий, проводимого в Астане», - сказал Маулен Ашимбаев.

В конференции наряду с депутатами палат Парламента участие также приняли представители Министерства культуры и информации РК, зарубежные и отечественные ученые-тюркологи и востоковеды, эксперты, представители духовенства, интеллигенции и общественные деятели.