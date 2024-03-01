Спикер Сената: В непростые времена наш народ проявлял милосердие, доброту и ответственность

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Поздравляя казахстанцев, председатель Сената отметил, что День благодарности символизирует дружбу, солидарность и взаимопомощь. Это важные ценности, на которых неизменно зиждится благополучное общество.

«День благодарности – это еще один повод вспомнить о том, как даже в непростые времена наш народ выбирал единство и взаимопонимание. Проявлял милосердие, доброту и ответственность. На современном этапе очень важно сохранить и преумножить эти качества и ценности», – сказал спикер Сената, обращаясь к участникам мероприятия.

Вместе с тем, по мнению Маулена Ашимбаева, в условиях мировой нестабильности особое значение приобретает умение народа сплотиться перед лицом современных вызовов, жить в мире и согласии, проявляя взаимоуважение и поддержку.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает, что политические и экономические реформы невозможно осуществить без единства и стабильности. Мы живем во времена серьезных глобальных вызовов и важных преобразований в нашей стране. В этот период стремление к единству и ответственность каждого гражданина обретают особую значимость для поддержания внутриполитической стабильности и процветания нашей Родины. В этих условиях очень важно всем вместе сохранить мир и согласие в стране. Пусть День благодарности будет наполнен радостью, уважением и взаимопониманием. Пусть наша страна остается местом мира, согласия и прогресса», – резюмировал председатель палаты.

Участие в церемонии также приняли вице-министр культуры и информации РК Данияр Кадиров, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов и представители этнокультурных объединений.