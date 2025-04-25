Спорткомплекс в подарок к юбилею «Байконура»

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса станет своеобразным подарком Кызылординской области космическому комплексу - 2 июня 2025 года космический комплекс «Байконур» в составе космодрома и одноименного города отметит 70-летие со дня создания, передает корреспондент Kazpravda.kz

Договоренность о строительстве акиматом области ФОК к юбилею была достигнута в прошлом году в ходе рабочей встречи акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева и главы администрации города Байконур Константина Бусыгина.

Как сообщил заместитель акима Кызылординской области - специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай, для строительства ФОК в Байконуре был специально предоставлен земельный участок площадью 2,04 га по улице Алии Молдагуловой. Стоимость проекта - 1,08 млрд. тенге.

На сегодняшний день подведена вся необходимая инфраструктура, с апреля текущего года ведутся строительно-монтажные работы. Как сообщили подрядчики, общая площадь ФОК - 30 м на 61 м. В двух боксах разместятся футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, раздевалки, душевые, кабинеты и другие рабочие помещения.

#строительство #юбилей #Байконур #спорткомплекс

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