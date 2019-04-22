Спрос на электромобили в Казахстане отсутствует – "КазАвтоПром"
Жанат Тукпиев
В Казахстане спрос на категорию электротранспорта по цене, по которой предлагают на глобальном и казахстанском рынках, отсутствует. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олег Алферов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Достаточно привести две цифры. С начала года в Казахстане зарегистрировано 4 электромобиля. Мало того, за аналогичный период прошлого года эта цифра достигала более внушительных 6 единиц. Спрос на эту категорию транспорта по той цене, по которой они предлагаются на рынке, не только на рынке Казахстана но и на глобальном – отсутствует. При отсутствии спроса нет экономического смысла в производстве. И на данном этапе уже не можем пенять на отсутствие инфраструктуры", – сказал Алферов.
По его словам, ТОО "Оператор РОП" предпринимает результативные усилия по развертыванию зарядной инфраструктуры, которая позволяет вполне успешно эксплуатировать эту категорию техники в Алматы и Нур-Султане.
"Однако появление инфраструктуры не привело к позитивной динамике спроса на электромобили", – отметил Алферов.