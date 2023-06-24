Сразу два титула завоевал казахстанский боец в среднем весе на международном турнире

Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков (18-5) одержал победу над российским файтером в рамках международного турнира промоушенов Naiza и Ural FC в Алматы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: Sports.kz

Соперником казахстанца в главном бою турнира стал российский файтер Руслан Шамилов (12-4). На кон поединка впервые в истории были поставлены титулы сразу два титула — Naiza и Ural FC в среднем весе.

Бой был рассчитан на пять раундов и продлился всю дистанцию, завершившись победой Ермекова единогласным решением судей.

Таким образом, Даурен Ермеков, который является чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, завоевал титулы Naiza и Ural FC в среднем весе.