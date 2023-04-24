Срезал гору: собственник участка в Алматы незаконно избавился от 100 тысяч кубометров грунта

По данным Антикора, предгорные земли в Алматы распределяются и используются с нарушениями.

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500 миллионов тенге за 3 года недополучил госбюджет из-за продажи рекреационных земель в Алматы по заниженной стоимости, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК. В ведомстве рассказали о ряде нарушений, выявленных в сфере земельных отношений.

Так, с 2017 года 286 гектаров земли для массового отдыха и туризма отданы под жилую зону без согласования с экологами, СЭС и пожарными.

"При этом, действующий Генплан исчерпал актуальность еще в 2011 году, а новый до сих пор не утвержден", - отмечают борцы с коррупцией.

Ссылаясь на данные МЧС, в агентстве констатировали, что в зоне риска схода лавин, оползней и селей находится порядка 5 000 объектов. В них проживает 26 тысяч человек.

Также борцы с коррупцией проинформировали, что за последние два года установлено 26 фактов незаконного изменения ландшафта.

"Например, в предгорной зоне Наурызбайского района собственник одного из участков без разрешительных документов произвел срез горы. По заключению специалистов объем срезанного грунта составил почти 100 тысяч кубических метров.

Эта земля разделена на 50 самостоятельных участков по 7 соток, с целью дальнейшей перепродажи", - сообщили в Антикоре.

Сотрудники агентства подчеркнули, что непрозрачность и отсутствие контроля за процессом предоставления госуслуг по изменению целевого назначения земли приводит к коррупционной практике.

"Сначала под предлогом несоответствия Генплану и нахождению в сейсмоопасной и водоохраной зонах отказывается (в изменении целевого назначения участка - прим. авт.). Позже по этим же участкам дается согласие на изменение. Выявлено более 900 таких фактов.

Например, жительнице Алматы отказывали в изменении целевого назначения земли, но спустя время дали на это разрешение. При этом один из ее участков был передан родственнику должностного лица акимата", - отмечается в сообщении Антикора.

Отсутствие контроля за этими процессами влечет за собой недопоступление в бюджет, подчеркнули в ведомстве.

"За разницу кадастровой стоимости при изменении целевого назначения по предварительным данным за последние три года не уплачено более 500 млн тенге", - сообщили борцы с коррупцией.

Представители ведомства назвали еще ряд нарушений, по которым начато расследование уголовных дел.

"В рамках них будет рассмотрена ответственность должностных лиц. О результатах расследований будет сообщено дополнительно. Анализ коррупционных рисков продолжается. По его окончательным результатам будут внесены соответствующие рекомендации в адрес исполнительных и уполномоченных органов", - резюмировала пресс-служба агентства.