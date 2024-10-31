Стадион и футбольный манеж появятся в Семее

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Юные футболисты приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового стадиона.

фото пресс-службы акимата области Абай

Объект рассчитан на 12,5 тыс. зрителей. Будущая современная спортивная арена расположится на месте старого стадио­на «Пищевик», который долгие годы находился в запустении. Уже начались подготовительные работы, а завершение масштабного проекта запланировано
на 2026 год.

Глава региона Нурлан Уранхаев подчерк­нул, что возведение нового стадиона – значимый шаг для спорта и импульс для развития экономики Семея. Современный дизайн арены и ее вместимость соответствуют требованиям и стандартам УЕФА.

Новый стадион станет ключевым спортивным объектом региона, где будут проводиться не только футбольные матчи, но и крупные культурные и спортивные мероприятия. Это важный вклад в возрож­дение футбольной истории Семея и его возвращение в число ведущих спортивных центров Казахстана.

Помимо стадиона в областном центре строится крытый футбольный манеж, который станет важным объектом для развития массового и профессионального футбола в регионе. Новый комплекс позволит тысячам детей из города и области заниматься футболом круглый год, несмотря на погодные условия.

В церемонии закладки капсулы приняли участие аким области Нурлан Уранхаев, глава Freedom Holding Corp Тимур
Турлов, главный тренер футбольного клуба «Елимай» Андрей Карпович, ветераны и легенды футбола, воспитанники клуба, общественники. Строительство объекта стало возможным благодаря меморандуму между акиматом области Абай и компанией Freedom Holding Corp. В его рамках особое внимание уделяется созданию условий для развития спорта.

– Наши дети должны иметь такие же условия для тренировок, как в лучших европейских клубах. Этот комплекс соз­дается для того, чтобы каждый ребенок независимо от уровня подготовки или социального статуса мог почувствовать себя частью большой спортивной семьи. Это наше будущее, и в наших силах сделать так, чтобы оно было успешным и счастливым. Комплекс станет местом, где они смогут расти, учиться, побеждать, – отметил в приветственном слове Тимур Турлов.

В административной части манежа будут размещены четыре раздевалки, санузлы, буфет и специальное помещение для родителей. Важно отметить, что планируется сертификация манежа. Это позволит старшим возрастным группам проводить на его поле официальные матчи, в том числе и международные.

Размеры футбольных полей составляют 105 на 66 метров и 105 на 68 метров, что соответствует стандартам УЕФА и ФИФА.
Крытый манеж планируется сдать в экс­плуатацию к концу текущего года.

#дети #Семей #Спорт #строительство #стадион

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