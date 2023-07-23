Стал известен хозяин авто, разъезжающегося на трассе в Туркестанской области со световыми сигналами и без номеров (видео)

Фото: Polisia.kz

Автомобиль с красно-синими сигналами попал не только в соцсети, но и на заметку в полиции Туркестанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

В одном из Telegram-каналов обнаружено видео с автомобилем Mercedes, который двигался по трассе с установленными без разрешения световыми красно-синие сигналами и без государственных номерных знаков.

Выяснилось, что инцидент произошел на трассе села Каскасу Толебийского района. Владелец авто - житель Шымкента.

В отношении молодого человека составили протоколы по ч. 2 ст. 590 и по ч. 1 ст. 603 КоАП РК.

Машину водворили на штрафстоянку.

Водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.