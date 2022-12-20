Стала известна дата суда над вайнерами Туребаевым и Шерниязовым

С 29 апреля им продлевали арест 5 раз.

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В пресс-службе Алматинского городского суда озвучили дату начала судебного заседания в отношении известных вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, проходящих в качестве подозреваемых по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital в Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

Так, по информации горсуда, судебное заседание назначено на завтра, 21 декабря, в 15:00.

Напомним, что Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании финансовой пирамиды. Туребаева и Шерниязова задержали 10 февраля 2022 года, но позже отпустили под залог. Саидбаев объявлен в розыск.

11 апреля этого года жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста у здания Министерства внутренних дел РК в Нур-Султане, после чего 20 апреля Туребаева и Шерниязова снова арестовали на 10 суток. С 29 апреля им продлевали арест 5 раз, в последний раз – в ноябре.