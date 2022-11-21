Вайнерам Туребаеву и Шерниязову продлили арест на месяц

Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили срок содержания под стражей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.

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"По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы 18 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения (под стражей – прим. ред.) подозреваемого Т. в период ознакомления с материалами уголовного дела на 1 месяц, то есть до 18 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.

Также удовлетворено ходатайство о санкционировании срока нахождения под стражей подозреваемого Ш. в период ознакомления с материалами уголовного дела на 1 месяц, до 19 декабря 2022 года.

Напомним, что Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании финансовой пирамиды. Туребаева и Шерниязова задержали 10 февраля 2022 года, но позже отпустили под залог.

11 апреля этого года жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста у здания Министерства внутренних дел РК в Нур-Султане, после чего 20 апреля Туребаева и Шерниязова снова арестовали на 10 суток. С 29 апреля им продлевали арест четырежды, в последний раз – в сентябре.