«Құстар фестивалі»: астанчан приглашают на премьеру музыкального спектакля

Фото: акимат Астаны

В Астане состоится премьера музыкального спектакля «Құстар фестивалі» инклюзивного театра «Қанаттылар», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Автор пьесы – писатель-драматург, заслуженный деятель РК Дулат Исабеков. Режиссер – деятель культуры Нурфат Вахитов.

Спектакль состоится 24-25 февраля в 19:00 в здании театра «Жастар».

В спектакле через образы птиц отображены несправедливость и неравенство в обществе, уязвимость и эгоизм, присущие человечеству, а также время, когда образованных и необразованных восхваляют в зависимости от их богатства или силы.