«Құстар фестивалі»: астанчан приглашают на премьеру музыкального спектакля

Театр,Столица
90
Дана Аменова
корреспондент

Премьерные показы запланированы 24-25 февраля в 19:00 в здании театра «Жастар»

Фото: акимат Астаны

В Астане состоится премьера музыкального спектакля «Құстар фестивалі» инклюзивного театра «Қанаттылар», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Автор пьесы – писатель-драматург, заслуженный деятель РК Дулат Исабеков. Режиссер – деятель культуры Нурфат Вахитов.

Спектакль состоится 24-25 февраля в 19:00 в здании театра «Жастар».

В спектакле через образы птиц отображены несправедливость и неравенство в обществе, уязвимость и эгоизм, присущие человечеству, а также время, когда образованных и необразованных восхваляют в зависимости от их богатства или силы.

#инклюзия #театр #спектакль #премьера

Популярное

Все
Бюджетный кодекс: от управления бюджетом к управлению результатами
Эра процветания: как фермер преобразил родное село
Картофеля в стране достаточно, и паниковать не стоит
Инвестиции и технологии
На казахстанском Алтае готовятся к большой воде
Мусорные баталии: претензии взаимные
Тросовое ограждение в качестве эксперимента
Акция «Подари книгу» прошла в столице
Нити судьбы и творчества
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сактаганова Н. А.
Распоряжение Главы государства о назначении Ергарина Д. Т.
Распоряжение Главы государства о назначении Адаева Е. Д.
Указ Президента Республики Казахстан Об Уали Б.
Распоряжение Главы государства о назначении Жамаубаева Е.К.
В Астане состоялся двухдневный благотворительный заезд Trackman 2025
В Qazpatent молодежи рассказывают о защите интеллектуальных прав
В Жанакорганском районе открылся центр «Руханият»
Распоряжение Главы государства о назначении Желдибай Р. С.
Чем заняться на перемене? Плетением!
Гроза ринга
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Путешествовать поездами становится комфортнее
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Гордиться своей малой и большой родиной
Электоральная конкуренция по-казахстански
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
В Приаралье усилены меры безопасности
Водохранилища и реки находятся под контролем
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Президент вручил силовикам награды
Инвестируют в сгущенку и колбасы
Проект Налогового кодекса будет внесен в Мажилис до 20 февраля
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

На левобережье Астаны демонтировали 32 торговых киоска
Новая система видеонаблюдения в Астане: управление перейдет…
В Астане презентовали первый выпуск исторического комикса
Почти две тысячи грузовиков снега вывезли из столицы за ночь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]