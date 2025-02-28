Старая сказка на новый лад: как прошла премьера спектакля «Конек-горбунок» в Астане

Знакомая всем с детства удивительная история о добре и зле, преданности и дружбе, ожила на сцене старейшего столичного театра

Фото: пресс-служба театра

Юные зрители посетили премьерный показ спектакля «Конек-горбунок» в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького, где увлеченно наблюдали за приключениями сказочных героев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Новая постановка режиссера Антона Зайцева, основанная на одноименной сказке Петра Ершова «Конек-горбунок», способна увлечь не только детей, но и взрослых. Она гармонично сочетает в себе элементы фольклора, игрового театра и яркие визуальные решения.

Режиссура спектакля отличается креативным подходом и оригинальными сценическими находками. Сюжетная линия, основанная на сказке, знакома многим, однако в этой интерпретации она раскрыта с новой стороны.

Спектакль по знаменитой сказке Петра Ершова поставлен в жанре балаганного представления. Веселые балагуры и балагурки рассказали и показали историю о верной дружбе крестьянского сына Ивана и его верного спутника Конька-горбунка, которых ожидали захватывающие приключения, путешествия, испытания, превращения, встреча с глупым, жадным Царем и красавицей Царь-девицей.

Художественное оформление сцен и костюмы погружают зрителей в мир волшебства и фантазии. Музыкальное сопровождение добавляет дополнительную эмоцию и усиливает общее впечатление от представления. Разножанровые песни запоминаются с первых нот и вызывают желание подпевать вместе с артистами.

Динамичное и насыщенное повествование удерживает внимание детей и взрослых на протяжении всего действия. Одной из сильных сторон спектакля является великолепная работа актеров. Они отлично передали характеры своих персонажей, что сделало сюжет более живым и понятным даже самым юным зрителям.

Забавное интервью царского телевидения словно служит ироничным напоминанием о клиповом мышлении, блогерстве и гаджетозависимости школьников.

По их словам, спектакль в жанре русской небылицы достаточно технически сложен из-за обилия массовых сцен, разнообразной пластики и большого количества реквизита.

На общем фоне гламурных кобылиц с розовыми гривами особенно выделяется образ Конька-Горбунка в интерпретации Асель Красниковой, который был исполнен с такой искренностью и харизмой, что зрителям было трудно сдержать смех и радость. А сцена айтыса позволяет внести казахский колорит в задушевную русскую историю. Такие отсылки к национальной культуре дают повод выразить патриотические чувства.

«Сказка Ершова всегда актуальна, даже когда в жизни наступает черная полоса, важно сберечь луч света, никогда не унывать и не опускать руки. Несмотря на грустные события в жизни, стоит верить в чудо и добро. Конек-горбунок - один из самых любимых персонажей моего детства. После прочтения сказки мечтала иметь такого друга. Благодаря данной постановке сказка заиграла новыми красками. Это один из самых интересных образов, который войдет в актерскую копилку. Когда ты видишь глаза юных зрителей, которые полностью подключаются к процессу, то это ни с чем сравнить нельзя. В детских спектаклях важно верить в своего персонажа на 100 процентов. Конек-горбунок в моем представлении - друг в облике животного. Он помогает Ивану не потушить огонь детской непосредственности и не жить по общепринятым правилам. Конек-горбунок как бы находит выход из трудных ситуаций и говорит: «ты настоящий». Главная идея постановки состоит в том, чтобы не опускать руки и не унывать, при этом сохранить свою индивидуальность», – рассуждает она.

Исполнитель роли Ивана Олег Федоренко ранее был задействован в детских спектаклях «Как Настенька чуть кикиморой не стала», «Снежная королева», «Легенда о Ер-Тостике». Он считает, что сказка Ершова обладает способностью вызывать ностальгию по беззаботным школьным годам.

«Когда я перечитывал эту сказку, то как будто бы вернулся в свое детство. Мне захотелось сохранить это ощущение новизны. Конечно, мы детально разбирали произведение и открывали новые грани, краски. Изначально мы изучали азы клоунады, поскольку так существовать на сцене нам раньше не доводилось. Роль обычного, искреннего парня идет неким контрапунктом, так как на сцене царит веселье. Именно это отличает его от других персонажей. В сказках надо передать легкое отношение ко всему миру, при этом увеличивая актерскую органику, чтобы дети верили и проживали историю вместе с нами. При создании образа Ивана-дурака мне помог мультфильм «Вовка в тридевятом царстве». Наверное, проблемы решаемы в том случае, если приложить максимум усилия и минимум чувств и здраво оценивать ситуацию. В любом случае поддержка любимых людей остается бесценной и помогает двигаться дальше по жизни с высоко поднятой головой», – говорит актер.

Актер Дмитрий Маштаков от героев классических произведений легко может перейти к карикатурным персонажам. Он рассказал о том, как проходили репетиции и тренинги с участием циркового артиста.

«Мы рады, что в репертуаре нашего театра есть такая замечательная добрая сказка. Большое спасибо Антону Зайцеву за ту атмосферу, которая царила на репетициях. Как правило, его творческие эксперименты становятся успешными. Наш коллектив трудился большой дружной командой, в том числе реквизиторы, швеи и многие другие цеха. Я немного удивился, когда узнал, что буду играть Царя. До этого мне доводилось играть подобных капризных венценосных особ. В этом спектакле можно импровизировать, что мне по душе. Нам было приятно получать много положительных отзывов от зрителей», – поделился собеседник.

В ходе представления публика словно перелистывала страницы увлекательной истории вместе с Данилом Хомко, Денисом Сираевым, Диасом Кожантаевым, Юрием Козулёвым, Екатериной Максим, Анной Пупковой, Екатериной Матасовой, Анастасией Понеделковой, Айжулдыз Баглановой, Индирой Майлыбаевой, Полиной Харламовой, Эльмирой Фатыховой и другими артистами.

По их мнению, спектакль не только развлекает, но и несёт в себе важные уроки о дружбе, смелости и преданности. Интерактивный элемент позволяет детям активно участвовать в действии и взаимодействовать с героями. Это способствует созданию ближнего контакта между с юными зрителями, что особенно важно для формирования интереса к театру у младшей аудитории.