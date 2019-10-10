Общество
Старейшую больницу и СК "Казахстан" модернизируют в Нур-Султане
В рамках реализации поручений Президента РК К. Токаева заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев посетил ряд спортивных и медицинских объектов в городе Нур-Султан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

Рабочий объезд вице-премьера начался с посещения старейшего медучреждения города – центральной железнодорожной больницы, корпуса которой были построены 60 лет назад и сильно обветшали. За это время в больнице ни разу не проводился капитальный ремонт. При этом медучреждение обслуживает один из самых густонаселенных районов столицы – Сарыаркинский район.

Решить данную проблему акимат и Министерство здравоохранения планируют, построив новый медицинский комплекс на 600 коек. Определен участок будущего строительства. Для реализации проекта государственно-частного партнерства планируется привлечь инвестора из Турции.

Также вице-премьер побывал в Многопрофильном медицинском центре, оказывающем высокоспециализированную помощь в лечении онкологических заболеваний. В онкоцентре за предыдущие годы образовалась задолженность перед СК "Фармация" в сумме 1,3 млрд тенге.



Для разрешения сложившейся ситуации создана специальная комиссия. Вице-премьер поручил ответственным госорганам обеспечить в полном объеме медцентр необходимыми препаратами для лечения пациентов.

Кроме того, Бердибек Сапарбаев посетил спортивный комплекс "Казахстан" и специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва "Толкын".

"СК "Казахстан" построен в 2001 году, требуется капитальный ремонт. Сегодня функционирует ледовая арена, но бассейн закрыт из-за аварийности. В целом объект требует полной модернизации. В рамках государственно-частного партнерства планируется привлечь зарубежного инвестора. Сегодня проводятся необходимые процедуры. Работы будут начаты в следующем году. Завершить строительство планируется в 2023 году", – проинформировал заместитель акима столицы Бахтияр Макен.

Спортшкола "Толкын" нуждается в капитальном ремонте кровли.

"Из местного бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации. После определения победителя конкурса начнем работы. Будем стараться завершить ремонт к сентябрю следующего года", – заверил Б. Макен.

По итогам рабочего объезда Бердибек Сапарбаев поставил ряд задач перед Министерством здравоохранения и акиматом города, подчеркнув, что реализация поручений Главы государства находится на особом контроле Правительства.

Отметим, Глава государства на недавнем совещании по вопросам развития столицы дал ряд поручений по повышению доступности спортивных объектов и улучшения качества медицинских услуг.

Популярное

Все
Что побуждает детей идти на преступления в Казахстане
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Знать и помнить – наш долг
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Туркестан как образец согласия и единства
Где зимовать бегемоту?
Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане
Бюджетный день сурка
Лето, ах, лето…
В Смирново – новоселье
Я тоже хочу быть солдатом…
В густонаселенном Южном Казахстане не хватает школ, несмотря на их массовое строительство
Храбрый поступок
Сообщение ЦИК
Процесс пошел!
Переобучить и трудоустроить
Поэтапно, поступательно и эффективно
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Грани развития Алматы
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Как формировалась государственная символика Казахстана
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Общество
Какие услуги можно получить через Электронную биржу труда в…
Общество
Всех своих сбережений лишилась жительница Хромтау после зво…
Общество
В жилых комплексах столицы стартует проект онлайн-смены пос…
Общество
На референдуме казахстанцы проявили высокую активность, но,…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]