Старшеклассник напал на школьников: аким СКО навестил пострадавших детей в больнице

Фото: Kazpravda.kz

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров навестил пострадавших детей в областной детской больнице, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Посетил детей, попавших в больницу после происшествия, - написал на своей страничке в Интернете Айдарбек Сапаров. – Пообщался и пожелал им скорейшего выздоровления. Пострадавшим оказана необходимая помощь, сейчас их состояние стабильное. Дети находятся под наблюдением врачей".

Ранее глава региона сообщил о том, что создана специальная комиссия, и что проводится тщательная проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.

Напомним, что утром в понедельник 13 февраля девятиклассник школы № 4 Петропавловска пришел на занятия с топором и ножом, напал на старшеклассников и ранил троих, двое из ребят оказались в реанимации.

Появились комментарии школьных педагогов. Так, например, заместитель директора по учебной работе средней школы № 4 Алмагуль Касымова рассказала, что ученик, который пришел на занятия с топором, учится в этой школе давно, но в этом учебном году он начал учиться только с 28 ноября – по состоянию здоровья. И учился он по обычной общеобразовательной программе.

По ее словам, утром в день трагедии он вел себя спокойно, пришел как обычно, и все было нормально. А потом мальчик поднялся на второй этаж, зашел в туалет, надел маску и вышел в коридор. Дети уже собирались заходить в кабинеты на первый урок.

"Нанес сначала одно телесное повреждение мальчику, своему однокласснику, потом девочке-десятикласснице. Когда я поднялась наверх, он молча стоял возле стены", - рассказала завуч Алмагуль Касымова.

Учился школьник в меру своих сил и способностей, вел себя спокойно.

Между тем, родители активно обсуждают в соцсетях одну тему - что делать, как предотвратить подобные случаи, какая охрана должна быть в школах? Одни утверждают, что охранные системы должны стоять, как в аэропортах и на вокзалах. Другие изучают цены на металлоискатели. Третьи рекомендуют усилить роль школьных психологов и лучше воспитывать своих детей…