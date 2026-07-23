Путь навстречу людям

Общество
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

В Русском доме в Астане состоялась встреча с российским путешественником и блогером Никитой Кузнецовым, который совершает пешее странствие из Казани в Алматы. Во время беседы с журналистами он рассказал о своем необычном маршруте, принципах путешествий и людях, которых встречает на своем пути.

фото Русского дома в Астане

Никите Кузнецову 29 лет. Он путешествует без автомобиля и велосипеда, ежедневно преодолевая пешком по 30–40 км. За плечами у него рюкзак весом около 17 кг, в котором находятся спальник, аптечка и минимально необходимое снаряжение. Во время длительных переходов он ценит возможность побыть наедине с собой и «послушать внутреннюю тишину». Но романтика странствий не отменяет повседневных трудностей: по словам Никиты Кузнецова, обувь приходится менять примерно каждые две тысячи километров, да и погода наравне с усталостью регулярно испытывают путника на прочность.

Свой нынешний маршрут молодой человек назвал «Марш во имя мира и дружбы народов». Его главная цель – показать, что взаимопомощь, открытость и добрососедство продолжают объединять людей по обе стороны государственных границ. Никита Кузнецов убежден, что видеозаписи, которые он ведет в ходе своего путешествия, позволят людям со всего мира открыть для себя природное богатство и самобытное историческое наследие Казахстана.

– При всем нашем культурном разнообразии у человеческой души нет ни национальности, ни языка, ни разреза глаз, ни цвета кожи. Единственный язык, на котором люди должны общаться между собой, – это любовь, доброта и сострадание. Отправляясь в Казахстан, я хотел показать миру казахский народ и его культуру, рассказать, что основой наших взаимоотношений должны быть нравственные качества, а не национальная принадлежность. Свое путешествие я посвящаю единству человечества и дружбе между народами, – отметил Никита Кузнецов.

Блогер уже посетил Костанай и Кокшетау, познакомился с местными традициями, попробовал национальные блюда – баурсаки и бешбармак, а также стал гостем казахского тоя. По его словам, каждое новое путешествие становится возможностью ближе узнать искусство, историю и быт людей разных стран.

Следующей важной точкой маршрута станет Алматы. Но остановка в южном мегаполисе – это, как поется в известной песне, лишь этап большого пути. Впереди у Никиты Кузнецова еще многие километры трудных дорог и новые открытия, ведь свой мирный марш он планирует продолжить через Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и другие государства Центральной Азии.

#Казахстан #путешествие #Никита Кузнецов

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