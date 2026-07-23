Врачи спасли мужчину, получившего 90% ожогов после взрыва газбаллона

Общество

В Алматы врачи Городской клинической больницы №4 спасли 26-летнего мужчину, получившего критические ожоги при взрыве газового баллона. Спустя месяц лечения его выписали домой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во дворе собственного дома мужчины взорвался газовый баллон, находившийся в сарае. Пострадавший получил тяжелые ожоги и был доставлен в ГКБ №4.

Врачи диагностировали у пациента баротравму, термические ожоги 89% поверхности тела, из которых 15% были глубокими, а также тяжелую травму левой руки с обширным повреждением мягких тканей. В первые минуты после поступления медики начали интенсивную противошоковую терапию.

В день госпитализации мужчине экстренно выполнили операцию по восстановлению поврежденной руки. В последующие недели лечение продолжилось в ожоговом отделении. Пациент перенес несколько этапов хирургического лечения, включая пересадку кожи (аутодермопластику) и реконструктивные операции на поврежденной конечности. Все это время врачи ежедневно контролировали работу жизненно важных органов, инструментально-лабораторные показатели и корректировали лечение с учетом состояния пациента.

«Пациент поступил к нам в крайне тяжелом состоянии. Четверо суток он находился в реанимации, после стабилизации состояния был переведен к нам в ожоговое отделение. Ожоги такой площади – это всегда одно из самых серьезных испытаний для врачей. Благодаря слаженной работе всей мультидисциплинарной команды клиники нам удалось спасти жизнь пациента», – рассказал заведующий ожоговым отделением ГКБ №4 Елдос Альменов.

Сам пациент, Александр Артуков, поблагодарил врачей и медперсонал за помощь и поддержку во время лечения.

«Благодаря медперсоналу ожогового отделения и реанимации, врачам кардиологам, терапевтам, травматологам лечение проходило очень хорошо. Все процедуры были организованы профессионально и практически безболезненно. Мне оказывали не только физическую, но и эмоциональную поддержку, потому что справиться с такими травмами очень сложно. Хочу сказать огромное спасибо всему медперсоналу – санитаркам, медсестрам, врачам, анестезиологам. Очень благодарен сотрудникам ГКБ №4 за профессионализм», – сказал пациент.

Через месяц после госпитализации мужчину выписали из стационара. За время лечения он смог вновь самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Впереди его ждет длительная реабилитация, однако главную задачу врачам уже удалось выполнить – сохранить пациенту жизнь.

#Алматы #ожоги #врачи #спасение

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