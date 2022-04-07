На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова члены Правительства отчитались перед депутатами о результатах рассмотрения госорганами обращений граждан, собранных мажилисменами в ходе их февральского выезда в регионы. Как выяснилось, к новому формату работы исполнительные органы не совсем готовы. В своих отчетах они опирались на статистику, информировали о том, сколько денег выделено и сколько освоено, позабыв, видимо, о том, что бюджет проходит через Парламент, и эти цифры депутатам хорошо известны. Статика отчетов депутатам была не столь интересна, как, например, проблема роста цен на продукты питания.

ПРОСТИТЬ СЕБЯ – ЭТО НЕ ДЛЯ НАС

Предваряя обсуждение, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил о поручении Главы государства, данном депутатам и призванном активизировать их участие в решении актуальных социально-экономических вопросов в регионах.

Во время выездов депутаты провели порядка 1 600 встреч с населением. Всего в Правительство было передано свыше одной тысячи вопросов, имеющих системный характер. Среди них – подорожание продуктов питания и медикаментов, обеспечение жильем и питьевой водой, строительство школ и ремонт дорог, улучшение качества Интернета.

Отметив важность и значимость поднимаемых вопросов, спикер Мажилиса подчеркнул, что все эти проблемы должны решаться четко и системно, и депутаты должны держать их на постоянном контроле. При этом Ерлан Кошанов напомнил, что за каждой проблемой стоят жизнь и судьба конкретного соотечественника.

Говоря о предстоящих масштабных политических реформах Президента страны, которые начали постепенно реализовываться, спикер Мажилиса заявил, что Парламент, Правительство и местные исполнительные органы совместными усилиями должны активнее реагировать на запросы населения и решать возникающие проблемы.

– Мы должны следовать динамичному темпу, заданному Главой государства, – отметил Ерлан Кошанов, заметив, что практика совместной работы Парламента с Правительством по решению проблем граждан в новом формате будет продолжена на регулярной основе.

Стоит отметить, что встречи с населением проводились не только в областных и районных центрах. По словам вице-спикера палаты Павла Казанцева, в приоритете были отдаленные населенные пункты, в том числе те, откуда чаще всего поступали обращения граждан. Основной акцент делался не на массовые мероприятия в больших залах, а на доверительное общение с различными целевыми группами: местом общения с молодежью стали рынки, а встречи с бизнесменами проходили на пострадавших в ходе январских событий объектах. Очень много встреч прошло в рабочих коллективах, где имеются риски возникновения трудовых споров. Были встречи с обманутыми дольщиками, многодетными семьями, людьми с ограниченными возможностями и родителями особенных детей.

– Следует отметить, что многие проблемы простых людей не так уж и сложны – они лежат на поверхнос­ти. Вопросы возникают из-за элементарной неинформированности населения. Например, элементарные консультации по получению социального пособия. Такого рода вопросы могли и должны были бы быть решены местными исполнительными органами с первого обращения. Но зачастую мешают бюрократия и равнодушие чиновников, неповоротливость местных исполнительных органов, – сказал Павел Казанцев.

Депутат отметил, что встречи обнажили многие проблемные аспекты, касающиеся экономики, банковской сферы, системы образования, медицины, сельского быта, развития молодежи, вопросов культуры и экологии, реформ ЖКХ, энергетических и коммунальных сетей, импортозависимости, предпринимательства и многих других вопросов.

– Население тонко чувствует веяния текущего момента, люди хотят перемен в лучшую сторону. Нужны реальные действия. Равнодушие и бездеятельность сейчас непростительны. Наша политичес­кая и человеческая обязанность – решать проблемы населения по максимуму. Надеюсь, результаты нашего сегодняшнего заседания окажут реальную помощь населению. Выступить, обсудить, а по итогу ничего не решить и в конце себя простить... Это не для нас, – призвал Павел Казанцев.

ВОКРУГ ДА ОКОЛО ГЕОПОЛИТИКИ

Первым отчет перед депутатами держал заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов. Он напомнил, что в ходе встречи с представителями бизнеса Глава государства отметил важность увеличения доли оплаты труда в ВВП. В развитых странах она в структуре ВВП составляет более 50%. У нас же этот показатель равен всего 31%. Ералы Тугжанов надеется, что данный показатель будет повышен до 38,5%. Также планируется долю доходов от трудовой деятельности в общих доходах поднять с 70 до 82%.

Разговор зашел и об инфляции. Ералы Тугжанов сообщил, что Правительством совместно с Национальным банком принимается ряд оперативных мер по ее сдерживанию. В частности, Правительство широко использует меры по заключению форвардных договоров, устанавливает предельно допустимые розничные цены, осуществляет контроль за соблюдением требований по розничной надбавке, расследует схемы по всей цепочке ценообразования на продовольственные и другие товары. Так, например, местными исполнительными органами ведется работа по недопущению превышения 15% надбавки в «магазинах у дома». Однако, судя по всему, принимаемых мер либо недостаточно, либо они плохо исполняются.

По информации депутата Едила Жанбыршина, за неделю прошлого месяца рост цен на продукты в ряде регионов составил от 36 до 47% годового показателя.

– По статданным, казахстанцы тратят на продукты питания больше половины своих доходов. Уровень роста зарплат наших граждан не успевает за ростом цен на социально значимые товары. Кроме того, в связи с нынешней геополитичес­кой ситуацией к экономическим проблемам добавляется вопрос физического наличия товаров на рынке. В связи с этим у меня вопросы: разработан ли миниcтерством продовольственный баланс страны, есть ли в Правительстве четкий план обеспечения продбезопаснос­ти и какими путями вы планируете регулировать рост цен? – спросил он, обращаясь к министру торговли и интеграции Бахыту Султанову.

Как выяснилось из ответа Бахыта Султанова, во всем виновата геополитика, очевидно, имея в виду введенные против России санкции, что, по его мнению, оказывает непосредственное влияние на цены в Казахстане.

– Например, международная организация сельского хозяйства и продовольствия озвучивала цифры: с 5 до 7% зарегистрирована инфляция в европейских странах. В соседних странах зафиксирован рост цен до 15%. Это приводит к инфляции импорта. Помимо этого геополитическая обстановка за последние месяцы непосредственно повлияла на курс нашей нацвалюты. В результате волатильности курс тенге упал на 18%, это привело к росту цен, – ответил министр.

Есть и внутренние факторы, признал Бахыт Султанов и заметил, что в стране приняты комп­лексные планы по обеспечению продовольственного баланса, по шести импортозависимым товарам реализуются инвестпроекты.

– Касательно цен – сейчас внут­ренний баланс находится на конт­роле. По 19 социально значимым товарам запас составляет 1 миллион тонн, в декабре было 2 миллиона тонн. Конечно, он будет снижаться. По импорту и экспорту приняты соответствующие меры, – сказал глава Минторговли.

Акиматы проводят соответствующую работу, при них созданы мониторинговые группы, в состав которых входят представители комитета Минторговли, КГД, Агентства по защите и регулированию конкуренции.

– За последние 3 недели был осуществлен обход 75–85% придомовых магазинов, и они снизили свои торговые наценки на 15%. Зарегистрировано 259 фактов превышения цен. Такие обходы будут проводиться еженедельно, нарушителей будут штрафовать. По поручению Главы государства проверки проводятся на 122 рынках. В первую очередь это рынок «Алтын орда» – проверка завершается на этой неделе. В Генпрокуратуре пройдет соответствующее совещание, позже мы вас ознакомим с его результатами. По итогам проверок готовится ряд законодательных инициатив, мы в ближайшее время внесем их на ваше рассмотрение, – отметил Бахыт Султанов.

Бахыт Султанов также подчерк­нул, что в течение 2–3 лет по шести видам продукции снизится уровень импортозависимости.

К диалогу подключился и министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

– Баланс мы подсчитали, 29 прод­товаров находятся на нашем конт­роле, в том числе 19 соц­значимых. Наша основная цель – увеличить объем производства. Так, в 2021 году его повысили на 1,9%, достигнув уровня в 2,2 триллиона. Дополнительно будут выращиваться яблоки, пять товарно-молочных ферм будут введены в эксплуатацию, три мясокомбината, планируем построить девять птицефабрик. В этом году по поручению Президента увеличили форвардные закупки в местные стабфонды с 74 до 114 миллиардов. Стабфонды будут заключать договоры с товаропроизводителями. Это все у нас на контроле, – заверил он.

ХОЛОДИЛЬНИК КАК ИНДИКАТОР ПРОГРАММ

На сложности геополитики сослалась и министр здравоохранения Ажар Гиният, когда депутат Зарина Камасова подняла вопрос о возможных проблемах с поставкой лекарств в стране.

– Сегодня Минздрав столкнулся с трудностями поставки лекарств из Украины, где закупается более 25 наименований. Другая проблема – это импортозависимость нашего производства от ряда компонентов и логистики. Вследствие этого идет рост себестоимости изделий. Больницы могут столк­нуться с такой ситуацией, когда у них не будет шприцев, катетеров и других предметов первой необходимости. При этом Правительство говорит, что у них есть долгосрочный запас. Как это возможно, если в ряде регионов у нас нет складов «СК-Фармации»? Как вы планируете обеспечить бесперебойно людей лекарствами? – спросила Зарина Камасова.

Как отметила Ажар Гиният, Минздрав в курсе сложившейся ситуации.

– На все объемы лекарственных препаратов и медизделий на этот год мы проводили конкурс в прошлом году и закупили почти 94% от необходимых лекарственных препаратов. На сегодняшний день поставлено 50% от всего объема в склады и хабы «СК-Фармации», и до конца июня препараты для лечения пациентов имеются. Что касается Украины, это 1,6% от всего объема, – отметила министр.

По ее словам, в начале года поставщики из Украины поставили препараты от 40 до 70% от требуемого объема.

– На сегодняшний день заводы закрыты, и мы в одностороннем порядке расторгаем договоры и проводим конкурсы на оставшиеся объемы и закончим их до 1 июля, – сказала глава Минздрава.

Далее снова депутаты вернулись к теме сельского хозяйства. Депутат Ерлан Барлыбаев напомнил, что в конце 2021 года Минсельхозом был введен запрет на вывоз семян подсолнечника и подсолнечного масла, из-за чего возникли определенные проблемы.

– В Западно-Казахстанской области я посещал ТОО «Пойма-Май». Предприятие простаивало, потому что им некуда было девать свою продукцию. Потребность рынка Западно-Казахстанской области – 300 тонн, у них ежемесячная выработка – 2,5 тысячи тонн. Планируете ли вы отменить эту квоту или ввести таможенную пошлину? – спросил мажилисмен.

Как отметил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, в Казахстане до 1 июня действует квота на 114 тыс. тонн нерафинированного масла и 125 тыс. тонн семян подсолнечника.

– Внутри очень большая емкость перерабатывающих заводов не задействована, поэтому мы аккуратно подошли, чтобы загрузить наши внутренние заводы. Но производители подсолнечника жалуются, что заводы не дают достаточных цен, не покупают у них продукцию, поэтому до 1 июня квоту выберут. Мы вынесем этот вопрос на межведомственную комиссию. Просто открыв рынок и введя пошлины, мы можем прийти к тому, что весь подсолнечник сейчас уйдет за границу, а внутреннее производство не будет развиваться. И мы придем к такой же ситуации, как на рынке пшеницы, когда большая часть переработанного зерна будет аккумулирована в соседних странах. Здесь мы стараемся очень сбалансированно подходить, – заверил министр.

В целом депутаты ставили вопрос недостаточной эффективности государственного управления и стратегического планирования, что негативно отражается на качестве жизни казахстанцев.

По словам руководителя фракции Народной партии Казахстана Айкына Конурова, вопросы, которые ставят граждане перед депутатами, не решаются годами.

– Это проблемы с землей, пастбищами, обеспечением водой, разбитой инфраструктурой, качеством жизни, безопасностью. Фракция провела анализ причин поступающих жалоб и считает, что назрело коренное переформатирование сис­темы. Иначе новый курс и новые задачи, поставленные Президентом в Послании, рискуют попасть в ловушку старых подходов и принципов исполнения и оценки, – сказал Айкын Конуров.

По его мнению, сегодня государственное управление и стратегическое планирование не направлены на оценку конкретных результатов, достигаемых за счет реализации мер государственной поддержки или бюджетных инвестиций. Исполнительные органы традиционно отчитываются по результатам своей деятельности, основываясь на затратном принципе оценки. Акцент делается на полноте и целевой направленности освоения бюджетных средств, но нет качественных параметров оценки эффективности деятельности.

По словам Айкына Конурова, граж­дане считают порочной прак­тику, когда чиновники прописывают целевые индикаторы для себя сами, соответственно, заранее ставят исполнимые задачи, а не требуемые для страны и общества.

– Государственные органы в своей текущей работе и при оценке результативности своей деятельности не ведут мониторинг показателей, непосредственно отражающих эффекты от принимаемых ими мер. Народ устал от умных планов и отчетов, красивых картинок в телевизоре и пустых холодильников, – сказал мажилисмен.

Также, согласно повестке, Мажилис в первом чтении одобрил поправки по вопросам совершенствования исполнительного производства.