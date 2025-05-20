Статус «академический» присвоят двум театрам и филармонии в РК
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В преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие, сообщает Kazpravda.kz
Президент обратил внимание на то, что в стране действует большое количество очагов культуры, деятельность которых на протяжении многих лет получает высокие оценки зрительской аудитории.
«В этой связи считаю необходимым присвоить статус «академический» Казахскому драматическому театру имени Бикен Римовой, Алматинскому государственному театру кукол и Филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева. Уверен, данное решение будет способствовать выводу на новый уровень деятельности творческих коллективов», – сказал Глава государства.