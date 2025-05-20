В преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент обратил внимание на то, что в стране действует большое количество очагов культуры, деятельность которых на протяжении многих лет получает высокие оценки зрительской аудитории.