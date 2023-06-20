Стена памяти

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Самат Бейсембаев

Уникальный проект в Тургайских степях привлечет в Казахстан немало туристов.

фото из личного архива Сапара Искакова

Вот уже третий год на площади в семь гектаров на юге Костанайской области близ села Амангельды строится многофункциональный туристический комплекс. Здесь воссоздадут уменьшенные копии известнейших творений архитектуры: это знаменитые Тадж-Махал и Чичен-Ица, Триумфальная арка Парижа, Сирийский амфитеатр, Пирамида Хеопса, дворец Альгамбра из испанской Гранады и другие.

– У нас есть план работы, прог­рамма. Строительство продолжается вот уже три года, и через столько же мы хотим его завершить. Такого проекта, замечу, нет ни в Казахстане, ни во всем мире, – рассказывает автор и идейный вдохновитель проекта Сапар Искаков.

Изюминкой, или душой проекта, по его словам, станет Стена национальной памяти. Высота строения из красного кирпича составит 4 м, а длина полукруг­лой конструкции будет достигать 40 м. Согласно замыслу она будет хранить в себе 200 капсул с землей с захоронений известных предков казахского народа. Добавим, что стену поделят на две части, и с каждой будет по 100 имен. Так, с левой стороны заложат капсулы с землей с мест, где встретили свой последний день сыны Отечества за пределами Казахстана, а с правой будет еще 100 имен, но уже тех людей, кто похоронен на просторах нашей большой страны.

Экспедиции, исследования, сбор материалов заняли шесть лет. Они проходили на территории 46 стран, в числе которых, к примеру, Сирия, где захоронен видный ученый востока аль-Фараби.

– Он выходец из Отрара, тюркского происхождения. Является нашим предком, великим ученым, – говорит Сапар Искаков. – Для меня как для казаха это святая задача, она связана с нашими предками, с их прахом. Следуя традициям, мы обязаны знать предков до седьмого колена, но здесь я пошел гораздо дальше. Вот, к примеру, есть предшественники, жившие 2 500 лет
назад, – это сакские воины, вож­ди, ученые. Поэтому, конечно, хочется завершить проект и рассказать о нем народу, так я внесу свой вклад в развитие истории, науки страны.

Например, сложно было привезти землю с места захоронения предводителей гуннов – Аттилы, потому как историки все еще спорят о том, где покоится его прах. Известно лишь приблизительное направление – под рекой Тисса. Там горстку земли и взяли.

К сожалению, соратников в этом деле у Сапара Искакова практически не нашлось, поэтому все приходится делать одному.

– Идейных единомышленников у меня нет. В самом начале я брал с собой ученых, но потом стал просто приезжать в определенные государства, где встречался с местными представителями науки. Они-то мне все рассказывали и показывали. Мы посещали музеи, хранилища, библиотеки, фонды, архивы и, естественно, места захоронений, – продолжает он.

Интересный момент: на стене вы не найдете имени Чингисхана. На это есть две причины. Первая и самая очевидная: история, как и в случае с Аттилой, не дает ответа на вопрос, где он захоронен.

– Вторая причина – я не считаю его нашим предком, хотя некоторые хотят доказать обратное. Поэтому не стал его включать, но там есть Жошы-хан, его старший сын. Я также не хотел его включать, но некоторые наши ученые настояли на этом, обосновывая, что с него начинается образование Золотой Орды. К тому же казахские ханы были его потомками, – сообщает автор проекта.

Сапара Искакова поддерживает семья. На проект он потратит более трех миллиардов тенге. При этом никакого стороннего финансирования не предвидится. Да и выгоды никакой нет. По завершении строительства все останется в управлении местных жителей.

Однако Сапар Искаков очень надеется, что помимо историчес­кого и научного вклада проект будет привлекать туристов, тем более что люди, увлеченные историей, и раньше приезжали в эти места. В 16 км от туристичес­кого комплекса находятся знаменитые Тургайские геоглифы. Они столь велики, что заметить их можно только с высоты птичьего полета.

– У нас есть «дорожные карты», специально утвержденные с
целью развития туризма в регионе, – говорит аким Амангельдинского района Талгат Карбозов. – Для популяризации исторических и сакральных мест нашего края в Казахстане и мире созданы специальные программы. Сейчас к этим объектам прокладывается дорога, скоро будет ограждение. Уже определен размер финансирования, во все необходимые инстанции отправлены соответствующие запросы.

Для развития туристической отрасли нужна инфраструктура, и местные власти уже устанавливают вдоль дорог юрты, где можно отведать национальные блюда и напитки.

– В этом году мы открыли три центра, которые к тому же обеспечили 10–15 рабочих мест. Сейчас каждый год приезжает около двух тысяч туристов, а в дальнейшем, особенно с завершением строительства туристического комплекса, эта цифра станет еще больше, – добавляет аким.

Завершение строительства Стены национальной памяти планируется в сентябре этого года. Уже произведена первая закладка: Сапар Искаков лично поместил капсулу с землей с мес­та захоронения военачальника византийской армии Алпамыса, жившего в ХI–XII веках.

– В то время византийцы часто привлекали в армию наших предков-наемников. Утверждают, что в свое время кыпчакский язык был основным языком в византийской армии. Видимо, их было настолько много. Об Алпамысе сохранилось немало записей, – отмечает Сапар Искаков.

Есть у Сапара Искакова и другие планы. Например, включить Тургайские геоглифы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Работа, заметим, непростая, трудоемкая, долгая. Но, как говорится, дорога в тысячу миль начинается с одного шага, и поэтому главное – этот шаг сделать.

#строительство #туризм #Костанайская область #Стена памяти

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